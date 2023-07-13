Kuzey Afrika ülkeleri ve Filistin'de 'aşırı sıcaklık' uyarıları yapılıyor

Cezayir, Fas, Tunus ve Mısır'da hava sıcaklıklarının giderek artacağı bazı bölgelerde 50 dereceye ulaşabileceği uyarıları yapılıyor.

Abone ol

Cezayir Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, 11 Temmuz'da başkent Cezayir’de gölgede hava sıcaklığının 47,9 derece ölçüldüğü hatırlatılarak, ülke genelinde sıcaklıkların 50 dereceye ulaştığı belirtildi.

Ülkedeki Elektrik ve Doğal Gaz İdaresi Sonelgaz'dan yapılan yazılı açıklamada sıcak hava dalgasıyla beraber ülke tarihinin en yüksek elektrik tüketiminin kaydedildiği aktarıldı.

Cezayir Enerji Bakanlığı'nın verilerine göre ülkenin elektrik üretimi 24 bin megavatı aşarken, ülke genelinde dün gece bazı bölgelerde 5 saatten fazla süren elektrik kesintileri yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise yaptığı açıklamayla ülkedeki sıcak hava dalgasının devam edeceğini ancak bazı kıyı kentlerinde sıcaklıkların biraz daha düşük olacağını bildirdi.

Açıklamada, ülkenin doğusunda, merkezinde ve batısındaki birçok bölgede sıcaklıkların 40’ın üzerinde kalacağına işaret edilerek vatandaşlara gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Tunus

Tunus Ulusal Meteoroloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, 9 Temmuz Pazar günü güneydeki Tuzer kentinde hava sıcaklığının gölgede 48,9, güneşte ise 57,3 dereceye ulaştığı kaydedildi.

Benzeri görülmemiş sıcak hava dalgasına tanık olunduğu vurgulanan açıklamada, temmuz ayının ilk günlerinde ortalama sıcaklığın 50 dereceyi geçtiği belirtildi.

Fas

Fas Meteoroloji Genel Müdürlüğü de ülkenin bazı bölgelerinde sıcaklığın 48 dereceye yükseldiğini duyurdu.

Bazı bölgelerde sıcaklığın 37 ile 48 derece arasında değişeceğini bildiren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları sıcak havalara karşı önlem almaları konusunda uyardı.

Mısır

Mısır Meteoroloji Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, sıcak hava dalgası 19 Temmuz Çarşamba gününe kadar devam edecek.

Ülke genelinde sıcak ve nemli havanın hakim olacağı, en yüksek sıcaklığın 44 dereceye ulaşacağı kaydedildi.

Filistin

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, sıcak hava dalgasının neden olabileceği yangın gibi felaketlere karşı uyarıda bulundu.

Müdürlük, yüksek sıcaklık kaynaklı yangınları ve kazaları önlemek için ev içinde ve dışında, restoranlar ve halka açık tesislerde yapılacak işlemlerle ilgili genel güvenlik yönergeleri yayımladı.

Yönergede, "açık renkli pamuklu giysiler giyilmesi ve bol sıvı tüketerek vücudun neminin korunması gerektiği" vurgulandı.

Filistin Meteoroloji Dairesinden yapılan yazılı açıklamada vatandaşlara "uzun süre güneşe maruz kalmama" uyarısı yapıldı.

Açıklamada, yarın hava sıcaklığının 33 dereceye ulaşabileceği kaydedilerek, sıcak hava dalgasının gelecek günlerde daha da artacağı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı da aynı şekilde başta çocuklar olmak üzere güneş ışığına uzun süre maruz kalmaktan kaçınılması gerektiğini belirtti.