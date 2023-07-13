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3. ABD-İskandinav Liderler Zirvesi'nin ardından ortak açıklama yayımlandı

3. ABD-İskandinav Liderler Zirvesi'nin ardından ortak açıklama yayımlandı

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de ABD, Finlandiya, Danimarka, İzlanda, Norveç ve İsveçli liderlerin katılımıyla düzenlenen 3. ABD-İskandinav Liderler Zirvesi'nin ardından ülkeler ortak açıklama yayımladı.

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3. ABD-İskandinav Liderler Zirvesi'nin ardından yapılan açıklamada, Vilnius'taki NATO Zirvesi'nin hemen ardından bir araya gelen liderlerin, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik kınamalarını yineledikleri ve Ukrayna'ya verdikleri desteğin sürdürülmesi sözünü verdikleri kaydedildi.

Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış için mümkün olan en geniş uluslararası desteği oluşturmak hedefiyle diplomatik çabaları devam ettirme taahhüdünde bulunulan açıklamada, ittifakın bölgesel ve transatlantik güvenlik ve istikrar açısından önemi teyit edildi.

Açıklamada, "ABD ve İskandinav liderleri, İsveç, Türkiye ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in 10 Temmuz 2023 tarihli açıklamasını memnuniyetle karşılıyor ve İsveç'in bir an önce NATO'ya katılmasını dört gözle bekliyor." ifadesine yer verildi.

İklim değişikliği ve çevre konusunda iş birliği

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin, İskandinav ülkelerinin NATO güvenliğine katkısını güçlendireceği değerlendirmesine yer verilen açıklamada, İskandinav ülkelerinin ABD ile güvenlik ve savunma işbirliğini derinleştirmeye hazır oldukları belirtildi.

Açıklamada, iklim değişikliği ve çevre konusunda da iş birliğinin altı çizilerek, bilhassa Kuzey Kutbu'nu korumanın ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmasını teşvik etmenin önemi vurgulandı.

Yeni kritik ve gelişmekte olan teknolojilerin önemine de işaret edilen açıklamada, iletişim, yapay zeka, siber güvenlik ve kuantum teknolojileri konusunda da işbirliğinin artırılması taahhüdünde bulunuldu.

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