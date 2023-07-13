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Galatasaray, Leipzig'ten Angelino'yu transfer etti

Galatasaray, Leipzig'ten Angelino'yu transfer etti

Galatasaray, uzun süredir sol bek arayışında olduğu Angelino'yu Leipzig'den satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı.

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Galatasaray, İspanyol sol bek Angelino'nun transferini resmen bitirdi. Kulüpten yapılan açıklamada Leipzig'le anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun şarta bağlı satın alma bedeli 6.000.000 Euro'dur. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 2.300.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Avusturya kampına dahil oldu

Uzun süredir sol bek arayışında olan Galatasaray, Alman ekibi Leipzig'de oynayan Angelino transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı kırmızılıların Leipzig'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı İspanyol sol bek önceki gün İstanbul'a geldi, bugün takımın Avusturya'daki kampına dahil oldu.

Alacağı ücret belli oldu

Galatasaray'da Angelino transferiyle ilgili açıklama geldi. Leipzig'le anlaşmaya varıldığını belirten kulüp, transferin detaylarını da paylaştı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu José Ángel Esmoris Tasende ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 1.500.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun şarta bağlı satın alma bedeli 6.000.000 Euro'dur. Futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 2.300.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir."

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