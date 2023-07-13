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Haliç'in suyu kirlilikten kararmaya başladı

Haliç'in suyu kirlilikten kararmaya başladı

İstanbul’un en büyük sorunlarından biri haline gelen Haliç’in kirliği, bir türlü çözüme kavuşturulamıyor. Suyun rengi önce kahverengiye dönerken şimdi ise karardığı görüldü.

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İstanbul'un simgelerinden olan Haliç, bir kez daha kirlilikle gündemde.

Birçok kez kahverengiye bürünmesiyle anılan bölge, uzun çalışmalar sonucunda masmavi bir görüntüye kavuşmuştu. Son hali ile yeniden İstanbulluları korkutmaya başladı.

Güzelliğiyle tüm dünyaya nam salan Haliç, 'Altın Boynuz' olarak da biliniyor. Şimdilerde ise kötü kokular ve çevre kirliliği ile anılan Haliç'in güzelliğinden eser kalmadı.

Haliç kararmaya başladı

Kirliliğe dair bir çözüm üretilmesi beklenirken içler acısı hali ise çevre duyarlısı vatandaşların adeta yüreklerini burktu.

Koku nedeniyle yanına dahi yaklaşılamayan Haliç kıyılarının büyük bir kısmı bu sefer siyaha büründü.

Daha önce de suyu kahverengiye dönmüştü.

'2 hafta içinde düzelecek' dendi

Haliç’te kirli olmasına rağmen su sporları yapılmaya devam edilirken, vatandaşlar da balık tutuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, daha önce Haliç'te alglerden dolayı renk değişikliği olduğu iddia edilmiş ve 2-3 haftaya düzeleceği açıklaması yapılmıştı.

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