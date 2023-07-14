Canan Kaftancıoğlu erkek olsa başka türlü konuşurdum! Ekrem İmamoğlu, Kaftancıoğlu kavgası kızıştı

CHP'de 'değişim' tartışmalarını başlatan İB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır koyan İstanul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasındaki kriz derinleşiyor.

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CHP'deki Ekrem İmamoğlu-Canan Kaftancıoğlu krizi artık saklanamayacak hale geldi. Değişim isteyen İmamoğlu'na karşı CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldı. Uzun süredir kavgalı oldukları bilinen İmamoğlu ile Kaftancıoğlu arasındaki kriz sosyal medyada iyice gün yüzüne çıktı.

Erkek olsaydı başka türlü konuşurdum

İBB Başkanı İmamoğlu'nun, istişare toplantısında, "Genel Başkan bana verdiği sözü tutmadı, Canan Kaftancıoğlu erkek olsaydı onunla da başka türlü konuşurdum" ifadelerini kullanmasının yankıları sürüyor. Kaftancıoğlu'ndan, İmamoğlu'na imalı bir cevap geldi.

Zekanı konuşturmayı denesen...

Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyasette sataşma vardır ve kıymetlidir ancak bunun için cinsiyetçi bakışınızı değil -olduğu kadar- zekânızı konuşturmayı deneseniz eminim daha başarılı olursunuz. Biz kadınlardan söylemesi" dedi.