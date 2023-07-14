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AK Parti'den yerel seçim açıklaması! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı konuşulan isim var mı?

AK Parti'den yerel seçim açıklaması! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı konuşulan isim var mı?

Katıldığı canlı yayında yerel seçimlerde MHP ile ittifak konusuna değinen Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için partilerinde isim konuşulmadığını söyledi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu, soruları yanıtladı.

 Ekonomideki gelişmelere ilişkin Çelik, yeni hükümetle kurulan yeni ekonomi yönetiminin ortaya koyduğu programın istikrarlı şekilde ilerlemesinin önemli olduğunu söyledi.Enflasyonun tek haneye inmesinin kendileri açısından hayal olmadığını ifade eden Çelik, bunu geçmişteki gibi bu sefer de gerçekleştireceklerini kaydetti.

Yerel seçimlere MHP ile mi girilecek?

"Yerel seçimlere MHP'yle birlikte mi gideceksiniz? Diğer bileşenler de katılacaklar mı? Buna dair görüşmeler var mı?" sorusunu yanıtlarken Çelik, bu konuda değerlendirme yapmak için henüz erken olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için partilerinde konuşulan ismin olup olmadığına ilişkin soruya Çelik, "Partide isim konuşulmuyor. Nihayetinde bu işlerle ilgili çalışan heyetler prensipleri oluşturmaya çalışıyorlar." yanıtını verdi.

Bir başka soru üzerine Çelik, İstanbul'un hasret kaldığı hizmet siyasetine kavuşacağını belirterek, "Kazanacağımızı düşünüyorum tabii ki." dedi.

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