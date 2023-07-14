BIST 6.368
DOLAR 26,09
EURO 29,25
ALTIN 1.644,12
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

1 yaşındaki bebek elektrik akımına kapıldı

1 yaşındaki bebek elektrik akımına kapıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda elektrik akımına kapılan 1 yaşındaki Cemre, hastanede tedavi altına alındı.

Abone ol

Bursa'da Sinan K. (30)-Demet K. (27) çiftinin 1 yaşındaki çocuğu Cemre K., odada oynamaya başladı. Prize takılan uzatma kablosunu tutan Cemre, deforme olmuş olan kablodaki kaçak akıma kapıldı. Durumu gören aile akıma kapılan çocuğu kurtarıp hastaneye götürdü.

Yapılan ilk tedavinin ardından Cemre, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
XRP için açılan "menkul kıymet" davası Ripple lehine sonuçlandı
XRP için açılan "menkul kıymet" davası Ripple lehine sonuçlandı
Canan Kaftancıoğlu erkek olsa başka türlü konuşurdum! Ekrem İmamoğlu, Kaftancıoğlu kavgası kızıştı
Canan Kaftancıoğlu erkek olsa başka türlü konuşurdum! Ekrem İmamoğlu, Kaftancıoğlu kavgası kızıştı
Resmi Gazete'de yayınlandı! 2 bin 636 hakim ve savcı terfi etti. Terfi eden hakim ve savcılar listesi
Resmi Gazete'de yayınlandı! 2 bin 636 hakim ve savcı terfi etti. Terfi eden hakim ve savcılar listesi
İstanbul’da FETÖ operasyonu! Fethullah Gülen'in yeğeni ile eşi de gözaltında
İstanbul’da FETÖ operasyonu! Fethullah Gülen'in yeğeni ile eşi de gözaltında
Limanda konteynerlerin arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti
Limanda konteynerlerin arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti
Filenin Sultanları yarı finale yükselmeyi başardı
Filenin Sultanları yarı finale yükselmeyi başardı
Luis Nani Süper Lig'e geri döndü! 1+1 yıllık imza
Luis Nani Süper Lig'e geri döndü! 1+1 yıllık imza
Putin'den Batı'ya Ukrayna resti! Tahıl anlaşması bitecek mi?
Putin'den Batı'ya Ukrayna resti! Tahıl anlaşması bitecek mi?
Emekliye yüzde 25 zam teklifi TBMM'de kabul edildi
Emekliye yüzde 25 zam teklifi TBMM'de kabul edildi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin AB süreciyle ilgili çok güçlü bir taahhüt ortaya çıktı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'nin AB süreciyle ilgili çok güçlü bir taahhüt ortaya çıktı
Biden'dan Putin'i kızdıracak açıklama: Savaşı çoktan kaybetti
Biden'dan Putin'i kızdıracak açıklama: Savaşı çoktan kaybetti
TBMM'de Kürtçe-Arapça selam tartışması yaşandı
TBMM'de Kürtçe-Arapça selam tartışması yaşandı