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XRP için açılan "menkul kıymet" davası Ripple lehine sonuçlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
XRP için açılan "menkul kıymet" davası Ripple lehine sonuçlandı

ABD'de yargıç, Ripple Labs'in kripto para birimi XRP'yi satarak federal menkul kıymetler yasasını ihlal etmediğine karar verdi.

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kripto para birimi XRP için açtığı dava Ripple lehine sonuçlandı.

New York Güney Bölge Mahkemesi Yargıcı Analisa Torres, Ripple'ın kripto para birimi XRP'yi borsalarda satarak federal menkul kıymetler yasasını ihlal etmediği kararına vardı.

Böylece ABD'de ilk kez bir yargıç, belirli dijital varlık satışlarının menkul kıymetler yasalarının dışında kaldığını kabul ederek bir kripto para şirketi lehine karar verdi.

Karar sonrasında XRP, yüzde 70'in üzerinde değer kazandı.

Analistler, XRP'nin menkul kıymet olarak değerlendirilmemesinin diğer kripto paralar için de bir emsal oluşturacağını belirtti.

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