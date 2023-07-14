Bomba kulisler! Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan Suudi Arabistan'da başını örtmedi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le birlikte Suudi Arabistan'a giderek görüşmeler yapan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın gezi sırasında ibadete açık noktalarda kendi inisiyatifiyle başını kapatmadığı öğrenildi. Erkan, görevden aldığı Gizem Uzuner'in yerine Kerim Ülker'i atayacak.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le birlikte ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a yapan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'le ilgili kulis bilgiler gelmeye başladı. Gaye Erkan, basın danışmanı olarak da Gizem Uzuner'in yerine Dünya Gazetesi'nden bir ismi atamaya hazırlanıyor.

Kendi inisiyatifiyle başını kapatmadı

Suudi Arabistan ziyareti sırasında geziye de katılan Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan dikkat çeken bir karara imza attı. Gaye Erkan, Suudi Arabistan'daki ibadete açık noktalarda kendi inisiyatifiyle başını kapatmadığı belirtildi.

Erkan, Suudi bakan ve yatırımcıyı etkiledi

10haber.net'ten Nuray Tarhan'ın haberine göre, Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın bilgisi ve vizyonuyla Suudi bakan ve yatırımcıları etkilediği kaydedilirken, toplantıya Mehmet Şimşek'in katılmadığı öğrenildi.

Ünlü spikerin erine yeni basın danışmanı

Öte yandan Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner'in görevden alınmasından sonra Hafize Gaye Erkan'ın danışmanlığına Dünya gazetesi Haber Koordinatörü Kerim Ülker'in yapacağı belirtildi.