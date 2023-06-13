Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan, ünlü spikeri görevden aldı! Gizem Uzuner kimdir?
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, bankanın İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner’i görevden aldı. Uzuner, ekranlarda uzun süre spikerlik yapmıştı.
Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna oturan Hafize Gaye Erkan, ilk işlerinden birisi olarak Merkez Bankası'nın iletişiminden sorumlu olan ünlü spiker Gizem Uzuner'i görevden almak oldu. Gizem Uzuner kimdir?
Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı’na atanan Hafize Gaye Erkan, bankada ilk görev değişikliğine imza attı. Bankanın İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner’in görevden alındığı öğrenildi.
44 yaşındaki Hafize Gaye Erkan, 9 Haziran’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararı ile TCMB Başkanlığı’na atanmış ve Şahap Kavcıoğlu’ndan görevi devralmıştı.
Gizem Uzuner, BloombergHT TV'de sunuculuk yaparken, 2022 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak atanmıştı.