BIST 5.439
DOLAR 23,67
EURO 25,58
ALTIN 1.496,12

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan, ünlü spikeri görevden aldı! Gizem Uzuner kimdir?

|
Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan, ünlü spikeri görevden aldı! Gizem Uzuner kimdir?

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, bankanın İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner’i görevden aldı. Uzuner, ekranlarda uzun süre spikerlik yapmıştı.

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan, ünlü spikeri görevden aldı! Gizem Uzuner kimdir?

Merkez Bankası Başkanlığı koltuğuna oturan Hafize Gaye Erkan, ilk işlerinden birisi olarak Merkez Bankası'nın iletişiminden sorumlu olan ünlü spiker Gizem Uzuner'i görevden almak oldu. Gizem Uzuner kimdir? 

114
Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan, ünlü spikeri görevden aldı! Gizem Uzuner kimdir?

Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı’na atanan Hafize Gaye Erkan, bankada ilk görev değişikliğine imza attı. Bankanın İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner’in görevden alındığı öğrenildi.

214
Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan, ünlü spikeri görevden aldı! Gizem Uzuner kimdir?

44 yaşındaki Hafize Gaye Erkan, 9 Haziran’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararı ile TCMB Başkanlığı’na atanmış ve Şahap Kavcıoğlu’ndan görevi devralmıştı.

314
Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan, ünlü spikeri görevden aldı! Gizem Uzuner kimdir?

Gizem Uzuner, BloombergHT TV'de sunuculuk yaparken, 2022 yılında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü olarak atanmıştı. 

414