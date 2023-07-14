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12 milyon dolar kayıp yaşadı! Rusya piyasasından çekildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
12 milyon dolar kayıp yaşadı! Rusya piyasasından çekildi

 Japon kamyonet üreticisi Isuzu'nun, Rusya piyasasından çekildiği bildirildi.

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Resmi Kyodo ajansının piyasa kaynaklarına dayandırdığı haberine göre kamyonet üreticisi Isuzu, Rusya piyasasına yönelik son kararını verdi.

Buna göre Isuzu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını takiben, Mart 2022'de parça tedarik sorunu nedeniyle durdurduğu üretimi yeniden başlatamadı.

Söz konusu kesinti, Japon firmaya, 2022 mali yılını kapsayan Nisan 2022-Mart 2023 döneminde 1,7 milyar yenlik (12 milyon dolar) ek mali kayba mal oldu.

Isuzu, üretim kesintisi, parça tedarik sorunu, finansal kayıp gibi faktörler karşısında üretimi sürdürmeyeceğini ve Rusya piyasasından çekildiği duyurdu.

Japon firma hisselerinin, Isuzu'nun üretim tesisini ve yaklaşık 200 çalışanını devralan Rus otomobil üreticisi Sollers'e satıldığı aktarıldı.

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