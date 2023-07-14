Benzine bu gece çok büyük zam geliyor! 14 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Araç sahipleri dikkat! Benzine bu gece yarısı çok kallavi zam geliyor. Gece yarısı benzinin litresi 1 lira 32 kuruş zamlanacak. İşte 14 Temmuz 2023 Cuma günü güncel benzin ve motorin fiyatları...

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Brent petrol fiyatları ve dolar kurundaki dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt fiyatlarına üst üste zamlar gelmeye devam ediyor. KDV ve ÖTV zammına kur zamları da eklenen benzin ve motorin fiyatlarındaki dalgalanma yeni zammı kapıya getirdi.

Yurt dışındaki fiyat artışları nedeniyle, benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 32 kuruş zam bekleniyor. Motorin grubunda ise bugün herhangi bir zam gözükmüyor.

Zamlı akaryakıt fiyatları...

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da 28,02 TL’ye, Ankara’da 28,48 TL’ye, İzmir’de 28,59 TL’ye yükselecek.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 26,32 TL, Ankara’da 26,80 TL, İzmir’de 26,98 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, rafineri uzaklığı ve kâr marjına göre iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

Seçim sonrası yüzde 41 zam

14 Mayıs’taki seçim öncesinde litre fiyatı İstanbul’da benzinde 19,81 TL, motorinde 18,58 TL idi. Seçim sonrasında geçen iki ayda zam oranı benzinde yüzde 41,4, motorinde yüzde 41,7 oldu. Bu dönemde dolar kuru, 19,60’dan 26,20’ye kadar yükseldi.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 26,65 TL

Motorin fiyatı: 26,31 TL



İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 26,69 TL

Motorin fiyatı: 26,36 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 27,20 TL

Motorin fiyatı: 26,87 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 27,21 TL

Motorin fiyatı: 26,98 TL