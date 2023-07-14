Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni YEKA alanı belirledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sivas'ın Kangal ilçesi sınırları içerisindeki bir alanı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.Abone ol
Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Sivas'ın Kangal ilçesi sınırları içerisinde kalan bir alan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında YEKA ilan edildi.
İlanda, söz konusu alanın sınırları ile köşe koordinatlarına ilişkin krokiler ve listeler paylaşıldı.
Bakanlık ayrıca, 21 Mart 2021'de yayımlanan YEKA ilanında düzeltmeye gitti.