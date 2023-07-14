Hollywood oyuncuları greve hazırlanıyor!

YPG terör örgütü mü sorusuna İsveç'li bakandan açıklama: Buna net cevap veremem

Benzine bu gece çok büyük zam geliyor! 14 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları

Emekliye yüzde 25 zam! En düşük memur maaşı 22 bin TL! İki katı MTV ödenecek! Kira yüzde 25 artacak

AK Parti'den yerel seçim açıklaması! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı konuşulan isim var mı?

Resmi Gazete'de yayınlandı! 2 bin 636 hakim ve savcı terfi etti. Terfi eden hakim ve savcılar listesi