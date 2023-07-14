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Hollywood oyuncuları greve hazırlanıyor!

Hollywood oyuncuları greve hazırlanıyor!

ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları (AFTRA), iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle televizyon yapımcısı şirketlerle görüşmeden sonuç alamamaları nedeniyle greve hazırlandıklarını duyurdu.

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ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ve Amerikan Televizyon ve Radyo Sanatçıları (AFTRA), iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle televizyon yapımcısı şirketlerle görüşmeden sonuç alamamaları nedeniyle greve hazırlandıklarını duyurdu.

Los Angeles'taki SAG-AFTRA Plaza'da SAG-AFTRA Birliği Başkanı Fran Drescher ve SAG-AFTRA Yönetici Müdürü ve Baş Müzakerecisi Duncan Crabtree-Ireland basın toplantısı düzenleyerek grev kararını açıkladı.

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