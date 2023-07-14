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Ali Babacan'a Menzil Şeyhi isyanı! Ahmet Hakan gördü: Biz bu adama mı oy verdik!...

Ali Babacan'a Menzil Şeyhi isyanı! Ahmet Hakan gördü: Biz bu adama mı oy verdik!...

Menzil tarikatının şeyhi Abdulbaki Erol'un ölümünün ardından DEVA Partisi lideri Ali Babacan da bir taziye mesajı paylaştı. Ancak Babacan'ın taziye mesajının altına CHP'liler isyan etti. Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CHP'lilerin isyanının asıl suçlusunun Ali Babacan olduğunu yazdı.

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Menzil Şeyhi Abdulbaki Erol'un vefatının ardından taziye mesajları yağarken, DEVA Partisi lideri Ali Babacan da kişisel Twitter hesabından bir taziye mesajı paylaştı. Babacan'ın paylaşımı, seçim ittifakı yaptığı ve 15 milletvekili aldığı CHP tabanını kızdırdı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Babacan'a gelen 'Menzil' tepkilerini yazdı. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü: 

Tam bir CHP isyanı...

Menzil cemaatinin lideri vefat edince... Ali Babacan, şöyle bir taziye mesajı paylaştı: “Ebediyete irtihal eden, ülkemizin tasavvuf önderlerinden Seyyid Abdulbaki Erol’a Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.”
Paylaşımın altına şöyle bir baktım. Oooo! Tam bir CHP isyanı.

Biz bu adama mı oy verdik?

“Biz bu adama mı oy verdik?” demeler... CHP yönetimine isyan etmeler... “Bu adam bizim sayemizde Meclis’e 15 milletvekili soktu” diye çıldırmalar... Bu isyanın psikolojik / sosyolojik arka planında Ali Babacan’ın seçimden önce izlediği politik çizgi var.

Beyaz ve elitimsi bir tipleme!

Ali Babacan, seçimden önce muhafazakâr mahalleye seslenmek yerine CHP tabanına kendini sevdirmeye çalışıyordu. Bütün mesajlarını sekülerlere veriyordu. “Ben AK Partililer gibi değilim” algısına abanıyordu. “Beyaz” ve “elitimsi” bir tipleme çiziyordu.

CHP'iler 'seküler abi' diye bakıyordu

O kadar ki bazı CHP’liler Babacan’ın neredeyse “seküler bir abi”ye dönüştüğüne inanmaya başlamışlardı. Taziye mesajına yönelik isyanın bu kadar büyümesinin nedenlerinden biri de bu sanırım.

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