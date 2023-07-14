BIST 6.416
DOLAR 26,20
EURO 29,38
ALTIN 1.643,62
HABER /  GÜNCEL

İstanbul’daki FETÖ operasyonunda 4 kişi yakalandı

İstanbul’daki FETÖ operasyonunda 4 kişi yakalandı

İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında FETÖ sanığı Selman Gülen’in de bulunduğu 4 kişi yakalandı.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile koordineli operasyon yapıldı.

Açıklamada, Sancaktepe’de örgüt tarafından gaybubet evi olarak kullanılan bir adrese baskın yapıldığı, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni, firari Selman Gülen’in yanı sıra bu kişinin eşi Nur Gülen, onun babası Bekir Öztürk ve annesi Mine Öztürk’ün gözaltına alındığı belirtildi.

Yakalanan 4 kişinin yaklaşık 1 yıldır gaybubet evinde saklandıklarının kaydedildiği açıklamada, firari şahısların örgüt liderinin talimatıyla Bank Asya’ya para yatırdıkları, örgütün dernek ve vakıflarında yönetici pozisyonunda görev aldıkları, örgütün tepe yönetiminde bulunan kişilerle irtibatlı oldukları, haklarında örgüt mensubu olduklarına yönelik beyanlar bulunduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Selman Gülen’in halen örgütün finans yapılanmasında faaliyet gösterdiğine dair tespitler bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan, Sancaktepe’deki baskın yapılan adreste gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal ile 14 bin dolar, 560 Estonya kronu ve arklı kişilere ait 2 pasaport ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Emekli maaşına artış oylamasında MHP çekimser kaldı
Emekli maaşına artış oylamasında MHP çekimser kaldı
KDV zammı sonrası sıfır araçta fiyatlar değişti! İşte Türkiye'deki en ucuz otomobilin fiyatı
KDV zammı sonrası sıfır araçta fiyatlar değişti! İşte Türkiye'deki en ucuz otomobilin fiyatı
Hollywood oyuncuları greve hazırlanıyor!
Hollywood oyuncuları greve hazırlanıyor!
YPG terör örgütü mü sorusuna İsveç'li bakandan açıklama: Buna net cevap veremem
YPG terör örgütü mü sorusuna İsveç'li bakandan açıklama: Buna net cevap veremem
Cuma mesajları, resimli, yazılı, kısa cuma sözleri 2023
Cuma mesajları, resimli, yazılı, kısa cuma sözleri 2023
Bomba kulisler! Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan Suudi Arabistan'da başını örtmedi
Bomba kulisler! Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan Suudi Arabistan'da başını örtmedi
Benzine bu gece çok büyük zam geliyor! 14 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları
Benzine bu gece çok büyük zam geliyor! 14 Temmuz 2023 güncel akaryakıt fiyatları
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni YEKA alanı belirledi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yeni YEKA alanı belirledi
12 milyon dolar kayıp yaşadı! Rusya piyasasından çekildi
12 milyon dolar kayıp yaşadı! Rusya piyasasından çekildi
Emekliye yüzde 25 zam! En düşük memur maaşı 22 bin TL! İki katı MTV ödenecek! Kira yüzde 25 artacak
Emekliye yüzde 25 zam! En düşük memur maaşı 22 bin TL! İki katı MTV ödenecek! Kira yüzde 25 artacak
AK Parti'den yerel seçim açıklaması! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı konuşulan isim var mı?
AK Parti'den yerel seçim açıklaması! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı konuşulan isim var mı?
1 yaşındaki bebek elektrik akımına kapıldı
1 yaşındaki bebek elektrik akımına kapıldı