Siroz nedir, siroz hastalığı neden olur? Ufuk Özkan 9 aylık ömrü mü kaldı?

Birçok dizide rol alan, ilk kariyerine Emret Komutan ile başlayan ve Geniş Aile'de Cevahir rolü ile ünlenen oyuncu Ufuk Özkan'ın siroz hastalığına yakalandığı ve karaciğer nakli olmasa 9-12 ay arası ömrü olduğu iddia edildi. Hayli kilo veren, 4 5 kilo vermesi gerekirsen 17 kilo veren Ufuk Özkan'ın hastalığı siroz nedir, siroz nasıl başlar, belirtileri neler?

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Birçok dizide rol alan, sunuculuk yapan, program sunan deneyimli isim Ufuk Özkan'ın son hali görenler, üzdü. Bir süredir ortalarda görünmeyen Ufuk Özkan'ın siroz hastalığı olduğu ve karaciğerin iflas ettiği iddia edildi. En vahim iddia ise Ufuk Özkan'ın sadece 9 aylık ömrü kalmış. Bu nedenle karaciğer nakli olması gerekiyormuş. Peki Ufuk Özkan'ın hastalığı siroz nedir, nasıl olur, belirtileri nedir?

Siroz nedir, neden olur?

Siroz, sağlıklı karaciğer dokusunun skar dokusuyla yer değiştirdiği ve karaciğerin kalıcı olarak hasar gördüğü ileri evre bir karaciğer hastalığıdır. Skar dokusu yaralanma veya uzun süreli hastalık nedeniyle oluşan bir dokudur. Siroz hastalığında karaciğer çalışmaya devam edebilir ancak skar dokusu karaciğerin düzgün çalışmasını engeller ve sağlıklı bir karaciğer dokusunun yaptığı metabolizma, kan pıhtılaşma faktörleri, protein üretimi ve ilaç ve toksinlerinin filtrelenmesi gibi görevleri yerine getiremez.

Siroz iki evreden oluşur, bunlar kompanse ve dekompanse siroz olarak adlandırılır.

Siroz belirtileri nelerdir?

Siroz karaciğerde görülen tehlikeli bir hastalıktır. Karaciğer sirozunun bir sonucu olarak karaciğerin yapısı bozulur ve giderek artan bir nedbe dokusu gelişir. Hastalık ilerledikçe, fonksiyonel karaciğer hücresi sayısı azalır. Karaciğer sertleşir. İçinden geçmesi gereken kana karşı direnç artar. Kan buradan akamayınca, kanın geldiği bölgelerde (bağırsaklar, dalak) damar içi basıncı artar ve kan kendine başka yollar bulmaya çalışır. Tüm bunlar sonucu karaciğer fonksiyonları giderek bozulur ve karaciğer yetersizliği bulguları ortaya çıkar.

Siroz uzun süreli ve ilerleyici karakterde bir hastalıktır. Erken dönemlerde bulgular çok hafif olabilir. Karaciğerdeki hasar arttıkça bulgular da ağırlaşır. Erken dönemde en sık görülen belirtiler; iştahsızlık, kilo kaybı, bulantı, halsizlik ve çabuk yorulma olup, ileri evrelerde vücutta su birikimi, bacaklarda ödem, karında şişlik, kas erimesi, ciltte çabuk morarma, kanamaya eğilim, aşırı kaşıntı, sarılık ve geçici şuur değişikliği siroz belirtisi olarak ortaya çıkar.