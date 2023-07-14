Menzil tarikatının şeyhi kim olacak? Menzil üçe bölündü! Şeşhin her oğluna bir cami verildi!

Menzil cemaatinin lideri Abdulbaki Erol'un vefatının ardından cevabı en çok merak edilen soru "Cemaatin yeni kim olacak?" sorusu. Cenaze törenin ardından kafalardaki soruyu şeyhin büyük oğlu cevapladı. Cemaat üçe bölündü, şeyhin he oğluna Menzil Köyü'nde bir cami verildi. Her oğul, kendi camisinde kendinden tövbe alanların şeyhliğini yapacak...

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Menzil tarikatı lideri Abdülbaki Erol'un cenazesinden sonra yaşanan "cemaatin başına kim geçecek" tartışmaları sürerken cemaatin üçe bölündüğü ortaya çıktı. Şeyhin hayattaki üç oğluna Menzil'de birer camii ve 'tövbe yetkisi' verildi. Her oğul kendisinden tövbe alanların şeyhliğini yapacak.

Menzil şeyhi toprağa verildi

Menzil Cemaati’nin 1993 yılından bu yana liderliğini yapan cemaat mensuplarının “Gavs” olarak nitelendirdiği Abdulbaki Erol için Adıyaman'ın Kahta ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazenin getirilişi sırasında yaklaşık 15 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Abi açıkladı: Üç oğlu da 'tövbe' alacak

Abdulbaki Erol'un ölümünün ardından yeni lider kim olacak tartışmaları da gündeme geldi. DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, cenaze töreninin ardından Menzil'in merkezindeki camide açıklama yapan Erol'un büyük oğlu Muhammed Mübarek, "tövbe yetkisi"nin üç oğluna verildiğini, üç ismin köydeki üç ayrı camide "irşat" faaliyetlerini sürdüreceğini söyledi.

Bugüne kadarki tövbeler iptal edildi

Bu açıklamasıyla cemaatin üçe bölündüğüne işaret eden Muhammed Mübarek, bugüne kadar "verilen tövbelerin ve zikirlerin iptal edildiğini" ve "tümünün yenilenmesi gerektiğini" dile getirdi. Muhammed Mübarek, isteyen cemaat üyesinin istediği camiye bağlanacağını ifade etti.

Vefat eden Menzil Şeyhi Abdulbaki Erol'un köy merkezindeki evi...

Cemaat üçe bölündü tövbeler verildi

Cemaatin üçe bölündüğünü ilan eden Mübarak, cemaate "Üç ismin arkasından konuşmayın, fitneye alet olmayın" uyarısı yaptı. Konuşmanın ardından Abdülbaki Erol'un üç oğlu, ayrı ayrı camilere gitti. Erol'un oğulları Muhammed Fettah, Muhammed Saki ve Muhammed Mübarek, camilerine gelen binlerce kişiye uzattıkları ipleri tutturarak "tövbe ettirme" seansı gerçekleştirdi.