BIST 6.420
DOLAR 26,20
EURO 29,36
ALTIN 1.646,26
HABER /  GÜNCEL

KPSS sınav yerleri ÖSYM 2023 sorgulama TC ile giriş ekranı

KPSS sınav yerleri ÖSYM 2023 sorgulama TC ile giriş ekranı

2023 KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı. 3 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adaylar, sınav yerleri bilgisinin de yer aldığı sınav giriş belgelerini online sistem üzerinden görüntüleyebilecek.

Abone ol

KPSS 2023 sınav yerleri için bekleyiş sona erdi. 2023-KPSS A grubu ve öğretmenlik genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden görüntüleyebilecek.

KPSS sınavlarına katılım sağlayacak adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sınav giriş yerlerine erişim sağlayabilecek.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM'den yapılan duyuruda; 

"223 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Temmuz 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." ifadelerine yer verildi. 

Sınav binalarına giriş saati

23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2023 KPSS sınavları ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 sınav ve sonuç açıklama takvimini yayımladı.

Yayımlanan takvimin ardından, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihler açıklandı.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Samsun ve Aksaray'da jeotermal sahalar ihale edilecek
Samsun ve Aksaray'da jeotermal sahalar ihale edilecek
Naci Görür'den 'Balıkesir' ve 'Van' depremi açıklaması
Naci Görür'den 'Balıkesir' ve 'Van' depremi açıklaması
Erdoğan ile görüşen Miçotakis en büyük hedefini açıkladı
Erdoğan ile görüşen Miçotakis en büyük hedefini açıkladı
Süte zam geldi USK yeni fiyatı duyurdu! Market satış fiyatlarını etkileyecek mi?
Süte zam geldi USK yeni fiyatı duyurdu! Market satış fiyatlarını etkileyecek mi?
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonu
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonu
Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz hamle! Yıldız isimle görüşmeler başladı...
Beşiktaş'tan orta sahaya sürpriz hamle! Yıldız isimle görüşmeler başladı...
Ali Babacan'a Menzil Şeyhi isyanı! Ahmet Hakan gördü: Biz bu adama mı oy verdik!...
Ali Babacan'a Menzil Şeyhi isyanı! Ahmet Hakan gördü: Biz bu adama mı oy verdik!...
Siroz nedir, siroz hastalığı neden olur? Ufuk Özkan 9 aylık ömrü mü kaldı?
Siroz nedir, siroz hastalığı neden olur? Ufuk Özkan 9 aylık ömrü mü kaldı?
İstanbul’daki FETÖ operasyonunda 4 kişi yakalandı
İstanbul’daki FETÖ operasyonunda 4 kişi yakalandı
Emekli maaşına artış oylamasında MHP çekimser kaldı
Emekli maaşına artış oylamasında MHP çekimser kaldı
KDV zammı sonrası sıfır araçta fiyatlar değişti! İşte Türkiye'deki en ucuz otomobilin fiyatı
KDV zammı sonrası sıfır araçta fiyatlar değişti! İşte Türkiye'deki en ucuz otomobilin fiyatı
Hollywood oyuncuları greve hazırlanıyor!
Hollywood oyuncuları greve hazırlanıyor!