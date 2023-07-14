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Süte zam geldi USK yeni fiyatı duyurdu! Market satış fiyatlarını etkileyecek mi?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Süte zam geldi USK yeni fiyatı duyurdu! Market satış fiyatlarını etkileyecek mi?

Süt sanayicileri ve üreticileri, Ulusal Süt Konseyince (USK) 11,5 lira olarak açıklanan litre başına çiğ süt referans fiyatının sütün üreticiler tarafından piyasada satıldığı ortalama rakam olduğunu belirterek bu durumun market fiyatlarında bir değişikliğe neden olmayacağını ifade ettiler.

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Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı İsa Coşkun, AA muhabirine, USK tarafından litre başına 11,5 lira olarak açıklanan çiğ süt referans fiyatını değerlendirdi.

Süt piyasasında "litre başına 8,5 lira" şeklinde bir fiyatın zaten olmadığına dikkati çeken Coşkun, "Piyasada zaten çiğ sütte litre başına 10 lira ila 13 arasında değişen fiyatlar vardı. Yani sanayiciler sütün kalitesine ve bölgeye göre üreticiden 10 ila 13 lira arasında sütü alıyordu. USK'nin açıkladığı 11,5 lira fiyat aslında piyasada zaten olan fiyattır. Açıklanan fiyat bir bakıma piyasadaki fiyatı yansıtan bir fiyat oldu." dedi.

Coşkun, tüketicilerin açıklanan fiyatı piyasayı etkileyecek fiyat gibi yorumlamamaları gerektiğini işaret ederek şunları kaydetti:

"Açıklanan çiğ süt referans fiyatından sonra marketlerde fiyatlar artacak diye bir beklenti içinde olmak da doğru değil. Açıklanan fiyat zaten piyasada olan fiyatlar civarında. Süt fiyatlarında artış olarak değerlendirilmesi yanlış."

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