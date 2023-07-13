'Bayıltan' sıcaklara dikkat edin! Meteoroloji, AKOM ve uzmanlardan peş peşe uyarı harita kıpkırmızı oldu

Bugün ve Cuma günü çöl sıcakları yaşatacak hava, mevsim normallerinin 6-8 derece üzerine yükselecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor." denildi.