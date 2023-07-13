'Bayıltan' sıcaklara dikkat edin! Meteoroloji, AKOM ve uzmanlardan peş peşe uyarı harita kıpkırmızı oldu
Afrika ve Basra sıcak hava dalgası Türkiye'ye giriş yaptı. AKOM ve uzman isim Kerem Ökten'den de peş peşe uyarılar geldi. Çok sıcak olacak sakın bu saatlerde sokağa adım atmayın.. İşte yapılan son hava durumu açıklaması...
Bugün ve Cuma günü çöl sıcakları yaşatacak hava, mevsim normallerinin 6-8 derece üzerine yükselecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, kuzeydoğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor." denildi.
AKOM'dan kritik uyarı
Sıcak hava dalgasına yönelik bir uyarı da AKOM'dan geldi Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Yurdumuzun tamamına yakın bölümü Basra kökenli sıcak hava dalgasının etkisi altında bulunurken bugün öğle saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden Afrika kökenli yeni bir sıcak hava dalgasının daha İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgelerinde etkili olması bekleniyor.
Aynı anda etkili olan iki ayrı sistemin çöl sıcaklarını bölgemize taşımasıyla iki gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8°C üzerine yükseleceği beklenmektedir.
Özellikle güneşin dik açıyla geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında vatandaşlarımızın güneş altında çok fazla zaman geçirmemeye, bol sıvı tüketmeye ve mevsim koşullarına uygun kıyafet seçimine özen göstermelerini öneririz.