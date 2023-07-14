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Muharrem ayı ne zaman giriyor? Diyanet muharrem ayının başında kaç gün oruç tutulur?

Muharrem ayı ne zaman giriyor? Diyanet muharrem ayının başında kaç gün oruç tutulur?

Muharrem orucunun ne zaman tutulması gerekiği Diyanet kaynakları ile araştırılıyor. Bu ay içinde oruçlu olunması gereken tarihleri merak eden vatandaşlar konu hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yanıtını öğrenmek istiyor. Peki, Muharrem orucu ne zaman tutulur?

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Muharrem ayı orucu bu ay içerisinde yapılan ibadetler arasında yer alıyor. Ayrıca Muharrem ayı Hicri yılbaşı olarak da kabul ediliyor. İşte, 2023 Muharrem ayı hakkında bilgiler...

Muharrem ayı 19 Temmuz 2023 Çarşamba günü idrak edilecek.Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günü dolayısıyla yılbaşı olacak.

Aşure günü ne zaman?

İslam inancına göre, Hazreti Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" idrak edilecek.

Muharrem ayının 10. günü kutlanan Aşure Günü 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor.

Muharrem orucu ne zaman tutulur?

Bu soruya Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yanıtı şöyle;

Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15’inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11’inci günlerinde oruç tutulabilir.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: “Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Salât, 212; Nesâî, Kıyâmü’l-leyl, 6)

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