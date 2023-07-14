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Dolar hızla yükseliyor, Euro 30 liraya az kaldı! 14 Temmuz 2023 Bitcoin, dolar ve euroda son rakamlar...

Dolar hızla yükseliyor, Euro 30 liraya az kaldı! 14 Temmuz 2023 Bitcoin, dolar ve euroda son rakamlar...

Haftanın son işlem gününde piyasalarda son durum nasıl? Dolar yükseliyor, Euro işlem rakamını gören gözlerine inanamıyor. Kripto para piyasasında neler oluyor?

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 İstanbul serbest piyasada dolar 26,1280 liradan, avro 29,3160 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 26,1260 liradan alınan dolar, 26,1280 liradan satılıyor. 29,3140 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,3160 lira olarak belirlendi.

Bitcoin ve altı coinlerde son rakamlar

Bitcoin 31.372 dolardan, Türk lirası karşısında ise 812.300 TL‘den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 2.008, BNB (BNB)  259,Dogecoin (DOGE)  0,0711 dolar civarlarında bulunuyor.

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