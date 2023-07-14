15 Temmuz Treni yola çıkıyor! Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'ni uğurladı. Uraloğlu önemli açıklamalarda bulundu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni'ni, Ankara YHT Garı'ndan uğurlama törenine katıldı. Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

Bu ülkede Ezan susmaz bayrak inmez bu ülkede millet darbelere geçit vermez. Bağımsızlık ve milli iradenin üstünlüğünü kavramamız gelecek kuşaklara aktarmamız gerekmektedir.

Geçtiği güzergahlarda 10 milyondan fazla vatandaşımız temayı görüp kahramanlarımızı yad edecektir. 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında İletişim Başkanlığı kapsamında hazırlanan afişler trenlere asılacak. Millet iradesinin ortaya konduğu muhteşem zaferin hatırlanmasını gelecek kuşaklar tarafından unutulmamasını amaçlıyoruz.

56 bin kilometrelik yolun her karışını bilinç tazelemesi olmasını temenni ediyorum. Hain darbe girişiminin unutulmaması için bu geleneği demir yolcu arkadaşlarla sürdüreceğiz. 251 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. O gece nesilden nesile aktarılacak kahramanlık destanına imza atan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Trenimizin yolu açık olsun."