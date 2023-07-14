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Isparta'da prizde unutulan şarj aleti yüzünden ev yandı!

Isparta'da prizde unutulan şarj aleti yüzünden ev yandı!

Isparta'da prizde unutulan şarj aleti yüzünden çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

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Kent merkezi 142. Cadde'deki Erdem Apartmanı'nın 4'üncü katından duman yükseldiğini gören çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

İtfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede, yangının yatak odasında prizde unutulan şarj aletinden kaynaklandığı belirlendi.

İçeride kimsenin bulunmadığı daire yangında kullanılamaz hale geldi.

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