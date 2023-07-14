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İlk boğa sperması ihracatı Azerbaycan'a yapıldı!

İlk boğa sperması ihracatı Azerbaycan'a yapıldı!

TİGEM ile TAGEM bünyesinde yılda toplam 1 milyon 200 bin doz yüksek kaliteli dondurulmuş boğa sperması üretilirken, ilk ihracat Azerbaycan'a gerçekleştirildi.

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Et ve süt verimi daha yüksek büyükbaş hayvanlar yetiştirmeyi amaçlayan Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde yılda toplam 1 milyon 200 bin doz yüksek kaliteli dondurulmuş boğa sperması üretilirken, ilk ihracat Azerbaycan'a gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, büyükbaş hayvancılıkta verimi artırmaya yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

TİGEM'e bağlı Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi Sperma Üretim Merkezi'nde genetik kapasitesi yüksek boğalardan sperma elde ediliyor.

Dondurulmuş boğa spermalarının yaklaşık yüzde 38'inin üretildiği merkez, Türkiye'deki izinli laboratuvarlar arasında en yüksek paya sahip sperma laboratuvarı konumunda bulunuyor.

Yılda 1 milyon doz sperma üretilen merkezde, bugüne kadar üretilen 6,5 milyon dozun üzerinde dondurulmuş boğa spermasının, yaklaşık 4,7 milyon dozu özel sektöre satıldı.

İlk ihracat Azerbaycan'a gerçekleştirildi

Merkezden ilk ihracat ise haziranda Azerbaycan'a gerçekleştirildi. Azerbaycan ile yapılan sözleşme çerçevesinde 7 bin 200 doz dondurulmuş boğa sperması ihracatı yapıldı. Anlaşmaya göre bu sayı yıllık 30 bin dozu bulacak. Özel sektör aracılığıyla çiftçilere ulaştırılan dondurulmuş spermalar kullanılarak et ve süt verimi daha yüksek büyükbaş hayvanlar yetiştirilmesi amaçlanıyor.

TAGEM bünyesinde bulunan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkez Müdürlüğü Suni Tohumlama Laboratuvarı'nda da yılda 200 bin doz kaliteli boğa sperması üretiliyor. Bunlar, Doğu Karadeniz-Doğu Anadolu, Batı Karadeniz-Marmara-Ege-İç Anadolu ile Akdeniz-Güneydoğu Anadolu turları olmak üzere 3 bölgede 58 il ve 102 ilçeye hizmet veriyor.

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