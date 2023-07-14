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Menzil tarikatı yeni lideri kim oldu? El Hüseyni yerine geçecek oğlu Saki Erol kimdir?

Menzil tarikatı yeni lideri kim oldu? El Hüseyni yerine geçecek oğlu Saki Erol kimdir?

Adıyaman'da Kâhta ilçesinin Menzil Köyü'nde bulunan Menzil tarikatının lideri  El Hüseyni 74 yaşında hayatını kaybetti.  El Hüseyni uzun süredir hastanede tedavi görüyordu. Menzil tarikatının başına kim geçecek sorusu ise merak konusu oldu.  Peki ölen El Hüseyni'nin yerine Menzil tarikatı lideri kim olacak? Yerine kim geçecek?

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Seyyid Abdülbaki Elhüseyni, merkezi Adıyaman'da bulunan Menzil tarikatının (Nakşibendi tarikatı) "şeyh"idir. 74 yaşında tedavi gördüğü hastanede öldü. Aslen Adıyamanlı olan Menzil tarikatı şeyhi Seyyid Abdülbaki Elhüseyni 1993 yılından beri tarikatın lideriydi. Peki Menzil tarikatının başına kim gelecek, yeni Menzil tarikatı lideri kim olacak? Menzil’in yeni liderinin, Abdulbaki Elhüseyni’nin oğlu olan Saki Erol olması bekleniyor.

Muhammed Saki El Hüseyni, Nakşibendi tarikatının Menzil şeyhlerinden birisidir. Muhammed Saki El Hüseyni, Gavsı Sani Şeyh Seyyid Abdulbaki El Hüseyni'nin çocuğudur. Menzil Şeyhi Seyyid Abdülhakim El Hüseyni'nin ise torunudur.  Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki’nin 5 oğlu ve 2 kızı olduğu söylenmektedir.

Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki Kimdir?
Abdulbaki Erol, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'da Kâhta ilçesinin Menzil Köyünde doğmuştur. Babası Seyyid Abdulhakim el-Hüseyni'dir. Babasından sonra "şeyh" olan abisi Seyyid Muhammed Raşid Erol (d.1930) 22 Ekim 1993 tarihinde ölünce Abdulbaki Erol Menzil tarikatının "şeyh"i oldu. Abdulbaki Erol'un Hz Muhammed'in 30'ncu göbekten torunu olduğu söylenmektedir. Köyündeki babasına ait medresede Arapça ve din ilimlerini öğrendi. Eğitimine Siirt'te ve Van'da devam etti. Genç yaşlarında verem hastalığı geçirdi, Ankara'ya tedavi için gönderilerek iyileşti.

Menzil Tarikatının Şeyhliğine Kim Geçecek?

Menzil’in yeni liderinin, Abdulbaki Elhüseyni’nin oğlu olan Saki Erol olması bekleniyor.

Gavz ne demek? 

Gavs kelimesinin tam karşılığı bazı konularda kendisine müracaat edilen evliya ve alim mertebesindeki kişi anlamına gelir. Tasavvufta ve divan edebiyatında gavs terimini anlayabilmek için Kabz ve Bast terimlerini bilmek gerekiyor. 

Bast, ruhen rahatlama ve ferahlık anlamına gelir. Mutasavvıflar bu anlarında Allah'a yakın olduğu için, şeytanın vesveselerinden ve sıkıntılardan uzaktır. Kabz ise kulun bunalması, ruhen daralması ve zor durumda olması demektir. Kişi, bast halindeyken gavsa sığınır ve ondan yardım ister.

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