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Kargoyla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Kargoyla uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Mersin'de kargoyla uyuşturucu ticareti yapmaya çalışan şüpheliler film gibi operasyonla suçüstü yakalandı, 3 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmalarda, Mersin'e doğu illerinden kargo yöntemi kullanılarak sıvı metamfetamin uyuşturucu madde geleceğinin bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren ekipler, uyuşturucunun Mersin'e geldiğini, kargo toplama merkezinde beklediğini tespit etti. Kargonun bulunduğu bölgede sivil ekiplerle önlem alan polis, şüpheli M.Ş.Y. ve Ö.P.'nin paketi alıp, biraz ilerlemesinin ardından film gibi gerçekleştirdiği operasyonla şahısları yakaladı.

Şahısların paketinde yapılan incelemede 3 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca olayla bağlantısı olan S.Y. isimli şüpheli de ekipler tarafından gözaltına alındı.
3 şüpheli ifadeleri alınmak için emniyete götürüldü.

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