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İki kişi hayatını kaybetti! Uzmanlardan uyarı: Çıplak elle dokunmayın, iki hafta içinde ateş, baş ağrısı...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İki kişi hayatını kaybetti! Uzmanlardan uyarı: Çıplak elle dokunmayın, iki hafta içinde ateş, baş ağrısı...

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD), Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının yaz aylarında etkisini artırdığını işaret ederek "Kene tutunması durumunda çıplak elle dokunmayın." uyarısı yaptı.

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Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Sivas'ta KKKA şüphesi ile tedavi gören iki kişinin farklı iki hastanenin yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı hatırlatıldı.

2 hafta içinde ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, bulantı...

Açıklamada şu uyarılarda bulunuldu:

"Vücut, araziden dönünce mutlaka kontrol edilmelidir. Kene tutunması durumunda çıplak elle dokunmadan en kısa zamanda eldiven veya bir bez yardımıyla, cilde yapıştığı yerden cımbız veya penset aracılığı ile dik olarak çivi çıkarır gibi çıkarılmalıdır. Çıkarılamıyorsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Kene tutunması sonrası 2 hafta içinde ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, bulantı, kusma ve ishal gibi belirtiler görülmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır."

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