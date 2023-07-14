Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken açıklama: İmamoğlu'nu ben belediye başkanı yaptım

Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Trabzonspor Başkanı Sadri Şener ile Mesut Yılmaz'ın Ekrem İmamoğlu'nun aday olması için kendisine ricada bulunduklarını söyledi. Yılmaz'ın daha sonra iki kez aradığını belirten Sarıgül, "O gün Ekrem Bey'i aday yaptık. Ekrem Bey kazansın diye üç defa Büyükşehir Başkan adayı olarak oraya gittim. Ekrem Bey'in talihini değiştiren o olay oldu." dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, tv100'de Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık'ta Habertürk yazarı Nagehan Alçı, hukukçu Dr. Rezan Epözdemir, TÜRKAD Başkan Yardımcısı Av. Cem Kaya, tv100.com yazarı Fuat Uğur'un sorularını yanıtladı.

Mustafa Sarıgül'ün açıklamalarından satır başları:

- DSP ile CHP arasında büyük bir fark yok, DSP’yi kim kurdu? CHP’nin efsane genel başkanı, benim de genel başkanım Bülent Ecevit kurdu. Ne zaman kurdu, 12 Eylül sonrası CHP kapatıldığı zaman kurdu, biz de o dönem SHP’yi kurduk çünkü CHP kapatılmıştı. Ben de o dönemde parti içi mücadele verdiğim için SHP’den koparıldım ve SHP’den DSP’ye geçmek durumunda kaldım. Türkiye Değişim Partisi'nde sağı ve solu birleştirelim diye bir araya geldik. Geldiğimiz süreçte Türkiye ikili sisteme gidiyor. Sizi ne kadar severse sevsinler oylar boşa gidiyor diye oy verme durumunda olmuyor.

CHP demokratik sol çizgide mi?

- Şu anki CHP, unutmayın ki Sayın Rahşan Ecevit, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ilk seçileceği zaman o kurultay salonuna geldi ve Ecevit’in şapkasını ‘Ne ezen ne ezilen, insanca, hakça düzen’ diyerek Sayın Kılıçdaroğlu’na emanet etti.

Alçı'nın "Şu anki DSP aynı DSP mi? Siz biraz önce CHP ve DSP arasında pek bir fark yok dediniz, şu an Cumhur İttifakına destek vermiş bir DSP var." sorusuna Sarıgül "Şu anki DSP’de biraz tabii farklı görüşler var ama izin verirseniz ben DSP’de çok güzel günlerim oldu ben o günlerim adına yorum yapmak istemem. İyi günde paylaştığınız konular var zaman zaman ayrılıklar olabilir o günlere mutlaka saygı göstermek gerekir." yanıtını verdi.

CHP ile ilgili de negatif bir kelimem olmadı

- Baykal'la ben büyük mücadeleye girdim. 464 tane delegenin oyunu aldım. Baykal'a karşı en ufak bir negatif cümlem olmadı. Baykal'la çok güzel günlerimiz oldu. CHP ile ilgili de negatif bir kelimem olmadı. Hiçbir zaman negatif söylemde bulunmam. Şuan parlamentoda CHP'nin kodlarını bilen en tecrübeli kişiyim.

6'lı masada Akşener'den başka miting yapan olmadı

"Muharrem İnce’nin CHP’den kopuşu ve yeni parti kuruşu yüzde 99 oranında CHP’ye eleştirilerden ibaret, çok sert bir üslupla çıktı, 6’lı masaya yönelik çok sert ifadeleri vardı ve bugün geldiğimiz noktada cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi. Ne diyorsunuz Sayın İnce’nin CHP’den kopuşuna ve bugün geldiği noktaya? Altılı masa projesinin doğru olduğuna inandınız mı?" sorusunu Sarıgül "O dönemde ben Sayın Kılıçdaroğlu’yla ve CHP’mizle beraber değildim. O proje yüzde 2 puan daha alsaydı, bugün iktidar olsaydı ‘Muhteşem bir çalışma yapıldı, hayatında hiçbir araya gelmeyecek isimler bir araya geldi’ denilecekti. Orada şöyle bir şey yapılabilirdi, HDP dahil olmak üzere ilk turda herkes kendi adayını çıkarabilirdi, ikinci turda zaten en çok oy alan aday çıkabiliyordu. Ama hayatında bir araya gelmeyen gruplar bir araya geldi. Önemli bir çalışma yapıldı. İlk tur sonrası öyle bir siyaset mühendisliği yapılması lazımdı ki 15 günlük yoğun bir çalışma yapılabilirdi. Adete birinci turda kaybedilmiş havası verildi ve saha boş bırakıldı. Bunun sorumlusu Kılıçdaroğlu değildi, altı partinin kadrosunun devreye girmesi lazımdı. Meral Akşener'den başka orada miting yapan siyasi parti başkanı olmadı. Babacan, Davutoğlu, Karamollaoğlu miting yapabilirdi. Babacan'ı İç Anadolu'da görmek isterdim, Mansur Yavaş fazla miting yapmadı. Bir tek Ekrem İmamoğlu çıkıp çalışmalar yaptı." dedi.

İmamoğlu'nu ben belediye başkanı yaptım

- 2014 yılında sayın Genel Başkanımızla görüştüm 'senin İstanbul adayı olmanı istiyorum' dedi O gün uçağa bindim, uçakta Trabzonspor Başkanı Sadri Şener var. Ben Ekrem Bey'i tanımıyorum. Şener gelip 'Ekrem burada Beylikdüzü CHP İlçe Başkanı, mutlaka Beylikdüzü'nde aday yapmanı istiyorum' dedi. Sayın Mesut Yılmaz ile çok iyi diyaloglarımız oldu. Mesut Bey beni aradı 'Ekrem İmamoğlu'nu Beylikdüzü'ne aday yapalım' dedi. O arada Eyüp Aşık ile temasımız oldu, böyle bir ricası oldu. Sonra Mesut Bey beni iki kez tekrar aradı. O gün Ekrem Bey'i aday yaptık. Ekrem Bey kazansın diye üç defa Büyükşehir Başkan adayı olarak oraya gittim. Ekrem Bey'in talihini değiştiren o olay oldu. Beylikdüzü'nde de başarılıydı. Şu anda CHP Genel Başkanlığı çok önemlidir. Onun zamanlamasına da çok iyi bakmak lazım.

Şu an CHP'de herhangi bir genel başkan değişikliğinin faydası olmaz

- Şu anda CHP'de Genel Başkanlık sorunu yok. CHP'de bir dışa dönük mücadele yapmamız lazım. Yerel seçimlere hazırlanmamız lazım. O dönemde genel başkanımız çok yalnız kaldı. Bütün Türkiye'deki CHP'li yurttaşının Kılıçdaroğlu'nun etrafında birleşmeye davet ediyorum. Şu an CHP'de herhangi bir genel başkan değişikliğinin faydası olmaz. Kılıçdaroğlu'na CHP ve Türkiye'nin dünden daha fazla ihtiyacı var.

Emek harcanmadan medya rüzgarıyla bir yere gelmek mümkün değil

- CHP varsa herkesin aday olma hakkı vardır. Aday olma hakkının zamanlamasını çok iyi yapmak lazımdır. Emek harcamadan medya rüzgarıyla bir yere gelmek mümkün değildir.

- CHP bir an önce yerel seçimler için adaylarını açıklamalı.

"Genel başkanımıza önereceğim"

- Ben İngiltere’deki İşçi Partisinin tüzüğünü aldım, üzerinde çalışıyoruz, mesela o söylediğim delege sistemini kaldırıp üyelerin ilçe başkanını seçmesi bir reform. Tüzük üzerinde şu anda çalışıyoruz ben bunu Sayın Genel Başkanımıza önereceğim. Delege sisteminin artık kalkması lazım, delege sistemi dar bir sistem.

Eleştiri ve özeleştirinin bir saygınlığı ağırlığı olması lazım

- (Tanju Özcan'ın Kılıçdaroğlu'na karşı sözleri) Ben bu ihraçlardan çok çektim. Rahşan Ecevit'ten öğrendiğim bir tez vardı, daha sonra bunu uyguladım. Demokrasi önemlidir ama disiplinsiz bir demokrasinin kimseye faydası olmaz. Eleştiri ve özeleştiri önemlidir. Eleştiri ve özeleştirinin bir saygınlığı, ağırlığı olması lazım.

Kılıçdaroğlu ile yol yürüyeceğiz

- (CHP Genel Başkanı olma hayali var mı?) Sarıgül ve arkadaşları Kılıçdaroğlu ile yol yürüyecek. Ben ve arkadaşlarım bütün gücümüzle Kılıçdaroğlu'na, CHP'nin ve Türkiye'nin daha çok ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz. Kılıçdaroğlu'na sorun yaratan değil, çözüm üreten bölümde olacağız.