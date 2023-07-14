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Kastamonu'da arı yüklü kamyonet devrildi!

Kastamonu'da arı yüklü kamyonet devrildi!

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen arı kovanı yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı. Yardıma arıcılar koştu.

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Kastamonu'da Doğukan Tokmak yönetimindeki 52 ACF 983 plakalı arı kovanı yüklü kamyonet, D 100 kara yolunun Sapaca köyü mevkiinde bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Kazada araçtaki kovanların düşmesi sonucu arılar etrafa dağıldı. Güvenlik güçleri ve Karayolları ekipleri, arıların saldırması nedeniyle kazaya müdahale edemedi.

Yaralanan sürücü, diğer arıcılar tarafından özel koruyucu elbise giyerek bulunduğu yerden alınarak sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D 100 kara yolunun İstanbul-Samsun istikameti, bir süre ulaşıma kapalı kaldı. Güvenlik güçleri, Tosya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yardım istedi.

Etrafa dağılan kovanlar, diğer arıcılar tarafından toplanarak yol kenarına taşındı.

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