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Genç avukat ölü olarak bulunmuştu! Korkunç olayda sır perdesi aralanıyor! Her anını kaydetmiş: Başına silahı dayayıp...

Genç avukat ölü olarak bulunmuştu! Korkunç olayda sır perdesi aralanıyor! Her anını kaydetmiş: Başına silahı dayayıp...

İZMİR'de avukat Zeliha Ay'ın sevgilisinin evinde ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yapılan ilk incelemede Ay'ın astsubay sevgilisinin beylik tabancasıyla yaşamına son verdiği belirlenirken, hayatına son vermeden önce başına silah dayayarak cep telefonuyla video çektiği ortaya çıktı.

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İzmir'de yaşayan Avukat Zeliha Ay'ın önceki gün silahla vurulmuş halde sevgilisinin Karşıyaka'daki evinde ölü olarak bulundu. Sabah saatlerinde atandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden polis, evde 37 yaşındaki avukat Ay'ı kanlar içinde gördü.

Yapılan incelemede genç kadının yaşamını kaybettiği belirlendi. Genç avukatın cenazesi, olay yerine gelen nöbetçi savcılığın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede avukat Ay'ı öldüren merminin sağ kafa kısmından giriş ve çıkış yaptığı ortaya çıktı.

Son anını videoya çekmiş

Yeni Asır'da yer alan habere göre, polis olay ile ilgili yaptığı araştırma sonrası genç avukatın uzun süredir C.Y, isimli astsubay ile arkadaşlık yaptığı, aynı evi paylaştığı ve yaşamına son verdiği ise sevgilisine ait beylik tabancası ile gerçekleştirdiğini tespit etti.

Konu ile ilgili aynı evi paylaşan C.Y., 4 aydır sevgili olduklarını olay yeri evde birlikte kaldıklarını, sevgilisinin psikolojik rahatsızlığının olduğunu söylediği öğrenilirken, talihsiz avukatın, hayatına son vermeden önce başına silah dayayarak cep telefonuyla video çektiği ve ölümünden de kimseyi sorumlu tutmadığını söylediği öğrenildi.

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