İl içi öğretmen tayin başvurusu 2023 nasıl yapılır? İl içi tayin başvuru tarihleri

Öğretmenlerin merakla beklediği il içi tayin başvuruları, 13-17 Temmuz tarihleri arasında kabul edilecek. İlgili başvurular, mebbis.gov.tr ve personel.meb.gov.tr olmak üzere iki farklı web adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Bu sürecin ardından, başvuru sonuçlarının 20 Temmuz'da Valilikler tarafından erişime açılacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin merakla beklediği il içi ve iller arası atama takvimini duyurdu. Temmuz ve ağustos ayları boyunca gerçekleştirilecek atamalar için ilk olarak il içi tayin başvuruları alınacak. Peki, il içi tayin başvuruları tarihleri ne zaman? Tayin başvurusu nasıl yapılır?

MEB tarafından yapılan açıklamada il içi tayin talebinde bulunmak isteyen öğretmenlerin başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülü'nden kimlik, öğrenim, atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı gibi bilgilerini kontrol etmeleri ve eksik veya yanlış bilgilerin düzeltilmesi için belgelerle eğitim kurumu, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerine başvurmaları gerektiği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

Atamalar öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebileceklerdir.

Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2023 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 6 Ekim 2023 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir'

İl içi tayin başvuru şartları

Tayin başvurusunda aranan şartlar şu şekilde:

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

4. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak.