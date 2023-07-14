BIST 6.399
DOLAR 26,20
EURO 29,45
ALTIN 1.648,20
HABER /  EKONOMİ

Yurt genelinde 44 ilde 670 arsa açık artırma ile satışa sunuluyor!

Yurt genelinde 44 ilde 670 arsa açık artırma ile satışa sunuluyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Ankara, İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 44 ildeki 670 muhtelif arsa açık artırma ile satılacak.

Abone ol

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakanlık, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bayburt, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova'da aralarında konut, ticaret ve sanayi alanlarının da bulunduğu 670 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sundu.

Açık artırma, 24-25-26 Temmuz'da saat 10.30'da Bakanlık konferans salonu ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca, "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden de teklif verilebilecek.

Peşin ödemede yüzde 20 indirim

Alıcılar, arsalara yüzde 40 peşinat ve 24 ay vadeyle sahip olabilecek.

Ayrıca arsalar, KDV'den muaf şekilde satılacak. Peşin ödemelerde ise alıcılara yüzde 20 indirim imkanı tanınacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Kılıçdaroğlu'ndan Jahrein'e 'leblebi kafalı' davası
Kılıçdaroğlu'ndan Jahrein'e 'leblebi kafalı' davası
MEBBİS 2023 il içi öğretmen yer değiştirme tarihleri ve ihtiyaç listesi
MEBBİS 2023 il içi öğretmen yer değiştirme tarihleri ve ihtiyaç listesi
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
Lazerle "ben" aldırmak kanser tehlikesine kapı aralıyor!
Lazerle "ben" aldırmak kanser tehlikesine kapı aralıyor!
İl içi öğretmen tayin başvurusu 2023 nasıl yapılır? İl içi tayin başvuru tarihleri
İl içi öğretmen tayin başvurusu 2023 nasıl yapılır? İl içi tayin başvuru tarihleri
Genç avukat ölü olarak bulunmuştu! Korkunç olayda sır perdesi aralanıyor! Her anını kaydetmiş: Başına silahı dayayıp...
Genç avukat ölü olarak bulunmuştu! Korkunç olayda sır perdesi aralanıyor! Her anını kaydetmiş: Başına silahı dayayıp...
Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken açıklama: İmamoğlu'nu ben belediye başkanı yaptım
Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken açıklama: İmamoğlu'nu ben belediye başkanı yaptım
Göçmen kaçakçılarına ağır darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu: 18 organizatör yakalandı!
Göçmen kaçakçılarına ağır darbe! Bakan Yerlikaya duyurdu: 18 organizatör yakalandı!
Bitlis'te otomobil şarampole devrildi: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı!
Bitlis'te otomobil şarampole devrildi: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı!
Türkiye'de haziranda 83 bin 636 konut satıldı!
Türkiye'de haziranda 83 bin 636 konut satıldı!
Seçim paraları nereden alınır, seçim paraları nasıl alınacak, belge gerekli mi?
Seçim paraları nereden alınır, seçim paraları nasıl alınacak, belge gerekli mi?
Kastamonu'da arı yüklü kamyonet devrildi!
Kastamonu'da arı yüklü kamyonet devrildi!