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Kılıçdaroğlu'ndan Jahrein'e 'leblebi kafalı' davası

Kılıçdaroğlu'ndan Jahrein'e 'leblebi kafalı' davası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Jahrein' lakaplı sosyal medya ünlüsü Ahmet Sonuç'a kendisine yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle tazminat davası açtı.

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'Jahrein' lakaplı sosyal medya ünlüsü Ahmet Sonuç'a ağır eleştirileri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 200 bin liralık tazminat davası açtı.

Sosyal medya hesabından dava dosyasını paylaşan Sonuç, Kılıçdaroğlu'nu da etiketleyerek, "Demokrat dedeniz @kilicdarogluk kendisini eleştirirken kullandığım “leblebi kafalı ve demans hastası” söylemlerime çok alınmış. 200.000₺’lik tazminat davası açmış. Napçan bu parayı? Airfryer mı alcan yeni?" ifadelerini kullandı.

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