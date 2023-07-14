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Kocaeli'de düzenlenecek bisiklet festivaline 68 bin kişi başvurdu!

Kocaeli'de düzenlenecek bisiklet festivaline 68 bin kişi başvurdu!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince Kandıra ilçesinde düzenlenecek "3. Kocaeli Turizm ve Bisiklet Festivali"ne 68 bin kişi başvuru yaptı.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, doğal güzellikleri, mavi bayraklı plajları ve yöresel lezzetleriyle tanınan sahil kenti Kandıra, bisiklet tutkunlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Festivalin kayıt sayfasının aktif edilmesinin ardından kısa sürede 68 bin 35 kişi başvuru formu doldurdu. Yoğun talep sonrası sadece 1 dakika içerisinde 300 asil ve 181 yedek kayıt alındı.

Bu yıl 7-10 Eylül'de düzenlenecek festivale katılan bisikletçiler, Kandıra'nın turistik mekanlarını tanımak için pedal çevirecek.

Festival süresince çadırda konaklayacak katılımcılar, Kerpe'den başlayarak Bağırganlı, Cebeci, Akçakoca Bey Mezarı, Babatepe, Pembe Kayalar, Babalı Kültür Alanı gibi tarihi ve doğal mekanların yer aldığı Zambak Yolu'nda bisiklet kullanacak.

Katılımcılar ayrıca ilçenin yöresel lezzetlerini tatma imkanı bulacak.

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