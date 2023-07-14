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Çin'den Sudan'daki iç savaşın taraflarına ateşkes çağrısı!

Çin'den Sudan'daki iç savaşın taraflarına ateşkes çağrısı!

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Dai Bing, Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan bu yana süren çatışmaların sonlandırılması çağrısı yaptı.

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Şinhua ajansının haberine göre, dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) konuşan Dai, Sudan'daki iç savaşın taraflarını diyalog ve uzlaşıya davet etti.

Sudan'daki silahlı çatışmaların üç aydır devam ettiğini söyleyen Dai, Çin'in, barış ve sivillerin korunmasına öncelik vermesini istediği tarafları ateşkese çağırdığını dile getirdi.

Dai, Çin'in barışa yönelik müzakereleri desteklediğini belirterek "Çin, Birleşmiş Milletler ve uluslararası ortakların bölgesel örgütlerin çabalarını destekleyeceğini ve onlarla işbirliği yapacağını ummakta. Çin, bölgesel örgütleri, Sudan'daki taraflarla koordinasyonu güçlendirmeye ve durumun erkenden sonlandırılmasına teşvik etmeye davet ediyor." ifadelerini kullandı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletlerin son açıklamalarına göre, çatışmalarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı, ayrıca ülke içinde ve dışında 3 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

BM İnsan Hakları Konseyi ise Batı Darfur'un Cuneyne kenti yakınlarında yerel halkın, aralarında Masalit kabilesi mensuplarının da olduğu 87 kişinin cesedini toplu mezara gömmeye zorlandığını duyurmuştu.

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