BIST 6.391
DOLAR 26,20
EURO 29,41
ALTIN 1.647,88
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Düzce'de otomobil bariyere saplandı! Sürücü hayatını kaybetti!

Düzce'de otomobil bariyere saplandı! Sürücü hayatını kaybetti!

Düzce'de yaşanan trafik kazasında, bariyere saplanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Abone ol

Onur Turan (30) yönetimindeki 81 ACL 956 plakalı otomobil, Kalıcı Konutlar Kuzey Çevre Yolu Muncurlu kavşağı mevkisinde sürücüsünün manevra yapması sonucu bariyere çarptı.

Bariyere saplanan otomobilin sürücüsü kaza yerine gelen polis, jandarma ve itfaiye kaza kırım ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaşamını yitirdiği belirlenen Turan'ın cesedi, incelemenin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

ÖNCEKİ HABERLER
İran'da yetiştirilen Türkmen atları 500 bin lirayı geçen fiyatlarla alıcı buluyor!
İran'da yetiştirilen Türkmen atları 500 bin lirayı geçen fiyatlarla alıcı buluyor!
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda 10 kilo 580 gram uyuşturucu bulundu!
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırda 10 kilo 580 gram uyuşturucu bulundu!
İran ile Zimbabve arasında 12 mutabakat zaptı imzalandı
İran ile Zimbabve arasında 12 mutabakat zaptı imzalandı
Muğla'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Muğla'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
THY'nin yarınki bazı İtalya seferleri grev nedeniyle iptal edildi!
THY'nin yarınki bazı İtalya seferleri grev nedeniyle iptal edildi!
İranlı komutanı kaçırmaya çalışan 3 sanığa 6 yıl 8'er ay hapis!
İranlı komutanı kaçırmaya çalışan 3 sanığa 6 yıl 8'er ay hapis!
Tanju Özcan kararını verdi! CHP'den istifa edeceği tarihi duyurdu
Tanju Özcan kararını verdi! CHP'den istifa edeceği tarihi duyurdu
Wimbledon'da tek kadınlarda finalistler belli oldu!
Wimbledon'da tek kadınlarda finalistler belli oldu!
KPSS sınav yeri nereden öğrenilir? 2023 KPSS sınav giriş yeri sorgulaması 2023
KPSS sınav yeri nereden öğrenilir? 2023 KPSS sınav giriş yeri sorgulaması 2023
Yelken ILCA 6 Genç Avrupa Şampiyonası, Polonya'da başladı
Yelken ILCA 6 Genç Avrupa Şampiyonası, Polonya'da başladı
PKK'nın "suikastçı"sına 6 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi!
PKK'nın "suikastçı"sına 6 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi!
Önder Kahveci 'emekliye yüzde 25 zam az' dedi! Ek ödeme talebi
Önder Kahveci 'emekliye yüzde 25 zam az' dedi! Ek ödeme talebi