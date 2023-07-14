BIST 6.391
DOLAR 26,20
EURO 29,41
ALTIN 1.647,88
HABER /  DÜNYA

İran ile Zimbabve arasında 12 mutabakat zaptı imzalandı

İran ile Zimbabve arasında 12 mutabakat zaptı imzalandı

İran ile Zimbabve arasında elektrik, tarım, iletişim, enerji, bilim ve teknoloji alanlarında 12 mutabakat zaptı imzalandı.

Abone ol

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, diplomat ve iş insanları heyetiyle yaptığı Afrika turunun son durağı Zimbabve'de Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa tarafından resmi törenle karşılandı.

Reisi'nin Zimbabve ziyareti kapsamında iki ülke arasında elektrik, tarım, iletişim, enerji, bilim ve teknoloji alanlarında toplam 12 mutabakat zaptı imzalandı.

Taraflar, Zimbabve'de bir traktör fabrikasının kurulması noktasında da anlaşmaya vardı.

Mnangagwa, Reisi ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada iki ülke ilişkilerine değinerek, "Ekonomimizin çeşitli sektörlerine yönelik yatırımları memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

ABD yaptırımlarının uygulandığı Zimbabve ile İran arasındaki ticaretin bu yıl 2 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor.

Reisi'nin Kenya ve Uganda ziyaretlerinde de farklı alanlarda anlaşmalar yapılmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Muğla'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Muğla'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
THY'nin yarınki bazı İtalya seferleri grev nedeniyle iptal edildi!
THY'nin yarınki bazı İtalya seferleri grev nedeniyle iptal edildi!
İranlı komutanı kaçırmaya çalışan 3 sanığa 6 yıl 8'er ay hapis!
İranlı komutanı kaçırmaya çalışan 3 sanığa 6 yıl 8'er ay hapis!
Tanju Özcan kararını verdi! CHP'den istifa edeceği tarihi duyurdu
Tanju Özcan kararını verdi! CHP'den istifa edeceği tarihi duyurdu
Wimbledon'da tek kadınlarda finalistler belli oldu!
Wimbledon'da tek kadınlarda finalistler belli oldu!
KPSS sınav yeri nereden öğrenilir? 2023 KPSS sınav giriş yeri sorgulaması 2023
KPSS sınav yeri nereden öğrenilir? 2023 KPSS sınav giriş yeri sorgulaması 2023
Yelken ILCA 6 Genç Avrupa Şampiyonası, Polonya'da başladı
Yelken ILCA 6 Genç Avrupa Şampiyonası, Polonya'da başladı
PKK'nın "suikastçı"sına 6 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi!
PKK'nın "suikastçı"sına 6 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi!
Önder Kahveci 'emekliye yüzde 25 zam az' dedi! Ek ödeme talebi
Önder Kahveci 'emekliye yüzde 25 zam az' dedi! Ek ödeme talebi
Kocaeli'de düzenlenecek bisiklet festivaline 68 bin kişi başvurdu!
Kocaeli'de düzenlenecek bisiklet festivaline 68 bin kişi başvurdu!
AK Parti'de yerel seçim hazırlığı! İstanbul yeniden fethedilecek, en önemli 6 sorun sıralandı!
AK Parti'de yerel seçim hazırlığı! İstanbul yeniden fethedilecek, en önemli 6 sorun sıralandı!
Çin'den Sudan'daki iç savaşın taraflarına ateşkes çağrısı!
Çin'den Sudan'daki iç savaşın taraflarına ateşkes çağrısı!