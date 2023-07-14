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Muğla'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Muğla'da orman yangını çıktı! Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Havaların ısınması ile birlikte orman yangıları da başladı. Bugün de Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden orman yangını haberi geldi. Bölgeye ekipler sevk edildi.

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Döğüşbelen Mahallesi Zaferler mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 helikopter, 3 uçak, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

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