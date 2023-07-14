Levent Gültekin'den 'CHP'de çete var' iddiası: Kemal Bey istese de istifa edemez

Yazar Levent Gültekin, "Kemal Bey istese de istifa edemez. Çünkü 'ben adaylığımı engelleyemem. hangi gerekçeye söylediyse aynı gerekçeyle istifa edemiyor." iddiasında bulundu. CHP'de çete olduğunu ve eski derin devletin artıklarıyla irtibat halinde olduğunu ileri süren Gültekin, "CHP'de çete var. Bunlar siyasal alevilik üzerinden kendilerine alan açıyorlar. Alevileri de istismar ederek belediyelerdeki ihaleleri çekip çeviriyorlar." dedi.

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Seçimler öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı bir görüşmeye ilişkin gazeteci Levent Gültekin, çarpıcı iddialarda bulundu.

"Kemal Bey kazanamayacağını bile bile bu seçimde aday oldu. Bu laf bir yorum değil, bu bir bilgidir. 'Lütfen ülke için bu son bir şans,. Bu şansı heba etme' dedim. Kemal Bey bana ne dedi biliyor musun? 'Levent benim kendi adaylığımı engelleme şansım yok' dedi" ifadelerini kullandı.

O iddiaya CHP genel merkezinden yalanlama geldi. CHP'den yapılan açıklamada, "Yaşandığı iddia edilen diyalog tümüyle hayal ürünüdür" denildi. Ve "Cumhuriyet Halk Partisi’nde makam ya da adaylıkları dışarıdan belirleyecek bir güç yoktur" ifadeleri kullanıldı.

Levent Gültekin'den CHP'ye yanıt

CHP genel merkezinin iddiaları yalanlaması sonrası Gültekin'den yeni bir cevap geldi. Gültekin Twitter'dan şu açıklamalarda bulundu:

Diyelim ki benim söylediklerim hayal ürünü (buna niye ihtiyaç duydum o da ayrı mesele) Peki,

1- 2014’de Ekmelettin Beyi aday yapıp, sonra kampanya yapmayıp, adayı ortada bırakmaları,

2- 2017 referandumundaki “mühürsüz oyların kabulünü AYM’ye götüreni bu partiden atarım” demesi…

3- 2018 seçimlerinde M. İnce’yi aday yapıp sandıkları sahipsiz bırakması ve o dönem Parti’den Halk tv’nin aranıp, “İnce’ye ekranda çok yer vermeyin” denilmesi.

4- 2023 seçimlerinde yıllardır gösterilen bunca hassasiyete rağmen 50 binden fazla sandığı sahipsiz bırakması…

Ve tüm bunlardan hep Erdoğan’ın kazançlı çıkması…

5- Önümüzdeki yerel seçimleri kaybettireceği bu kadar aşikar olduğu halde istifa edememesi…

Tüm bunlar da mı yalan? Ya da tüm bunları niçin yaptı, yapmaya devam ediyor?

Muhalif kamuoyunu dağıtma, yerel seçimleri muhalefete kaybettirme pahasına istifa etmemesi bütün bunları neyle açıklayacağız?

CHP'den kendisine yönelik eleştirilere Youtube kanalından bir kez daha yanıt veren Gültekin, dikkat çeken yeni iddialarda bulundu.

Erdoğan'ın önünü açıyorlar

Ülkenin 20-25 yılını değerlendirdiği kitap yazmaya başladığını belirten Gültekin, gizli bir elin Erdoğan'ın iktidarda kalması için siyaseti dizayn ettiğini kurguladığını ileri sürdü. Kılıçdaroğlu'na Erdoğan'ın yolunu açtığı görüşüyle adaylığına 1.5 yıldır karşı çıktığını hatırlatan Gültekin, konuşmasında şunları söyledi:

"Kemal Bey istifa etmiyor demiyorum edemiyor. Çünkü bu kitaptaki senaryoya göre Türkiye'nin ortadoğululaşması için ana muhalefetin başında alevi mezhebine sahip birinin olması gerekiyor ki İslamcı iktidar zıt kutuplar üzerinden varlığını sürdürebilsin. Kemal Bey'i seçimden 10 gün önce söyledim.

Kemal Bey'i orada tutarak devam ediyorlar

Kemal Bey istese de istifa edemez. Çünkü 'ben adaylığımı engelleyemem.' hangi gerekçeye söylediyse aynı gerekçeyle istifa edemiyor. Muhalif kesim darmadağın olmuş buna rağmen edemiyor. Muhalif kesimdeki dirayeti yok ediyor. Karamsarlığı yayıyor yeni bir umudun çıkmasını engelliyor.

Niye Kılıçdaroğlu için yalan uydurayım. Şu gelsin demiyorum falan taraftarı değilim. Doğru düzgün siyaset yapın. Peki niye bunlar? CHP'de çete var. Bunlar siyasal alevilik üzerinden kendilerine alan açıyorlar. Alevileri de istismar ederek belediyelerdeki ihaleleri çekip çeviriyorlar. Kim hangi ihaleyi alacak kim hangi belediye başkan olacak, bürokrasiye gelecek. Bunlar çete gibi.

Kemal Bey'in arkasına sığınmışlar. Kemal Bey'i orada tutarak devam ediyorlar. Aynı zamanda dediğim kişiler eski derin devletin artıklarıya irtibat halindeler. Devletin bazı güçlerini muhalefetin bazı güçlerini birleştirip pozisyon alıyorlar. Ankara'da daire tutmuşlar. Bu dediğim isimler hangi belediyelerin hangi ihaleyi o dairede pazarlıyorlar. Bildiğin bir çete. Siyaset genel olarak çetenin elinde. Düzgün isimler yok mu onları tenzih ederim."