TİKA'dan Afganistan'da engellilere eğitim desteği!

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde engelli bireyler için düzenlenecek mesleki eğitim kurslarına malzeme desteğinde bulundu.

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TİKA Mezar-ı Şerif Ofisi ve Afganistan Şehitler ve Bedensel Engellileri Koruma Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen projede, kadınlara katı ve sıvı sabun yapımı, erkeklere ayakkabı üretimi ve tamiri, demir doğrama ve metal işleri kaynakçılığı gibi alanlarda eğitim verilecek.

Proje kapsamında toplamda 50 bedensel engelli kursiyer, 6 ay sürecek meslek edindirme kurslarından faydalanacak.

TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Mikail Taşdemir, ekipmanların teslim töreninde yaptığı konuşmada, kurslara katılan bireylerin, mesleki beceri kazanmalarından dolayı iş bulma sürelerinin kısalacağına işaret ederek TİKA'nın dezavantajlı gruplara yönelik desteğinin devam edeceğini aktardı.

Afganistan Şehitler ve Engellileri Koruma Derneği Başkanı Hacı Zekrullah Mazlumyar da TİKA'nın engellilere yönelik kurslarının kalıcı ve sürdürülebilir bir destek olduğunu belirtti ve söz konusu yardımlar nedeniyle teşekkür etti.

Törenin ardından, daha önce gerçekleştirilen cep telefonu ve tablet tamirciliği ile halı dokumacılığı kurslarını başarıyla tamamlayan erkek ve kadın kursiyerlere sertifikaları verildi.

TİKA'dan Afgan ekonomi uzmanlarının eğitimine destek

Öte yandan TİKA Kabil Ofisinde, Afganistan Merkez Bankası ve Afganistan Maliye Bakanlığında çalışan ekonomi uzmanlarına katılım bankacılığı eğitimi verildi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı desteğiyle gerçekleştirilen eğitim 3 gün sürdü. Eğitim süreci boyunca yaklaşık 30 kursiyer, Türkiye'den çevrim içi bağlanan ekonomi uzmanlarınca bankacılık alanındaki gelişmeler hakkında bilgilendirildi.