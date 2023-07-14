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Adana'da PKK'nın "ateşin çocukları" yapılanmasına operasyon! 6 kişi gözaltında!

Adana'da PKK'nın "ateşin çocukları" yapılanmasına operasyon! 6 kişi gözaltında!

ADANA'da terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla orman yangını eylemlerini gerçekleştiren "ateşin çocukları" yapılanmasına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatıyla ormanlarda yangın çıkaran şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kamera kayıtları incelemesi ve analiz çalışmaları yapan polis, geçen yıl kent merkezinde 2 noktada orman yangını çıkardığı belirlenen F.D'yi gözaltına aldı.

Ekipler, terör örgütünün orman yangını eylemlerini gerçekleştiren "ateşin çocukları" yapılanmasında Akdeniz Bölgesi'nde finansörlük yapan F.A, L.C, M.D, A.E. ve S.B'yi de yakaladı.

Şüpheliler arasında tespit edilen para akışının yaklaşık 130 bin lira olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

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