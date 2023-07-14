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Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Bomba yıl sonu tahmini

Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Bomba yıl sonu tahmini

Yatırımcılar altın fiyatlarını takip etmeye devam ediyor. Gram altında artık 1500'lü rakamlar geride kaldı. Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, yükselişe geçen gram altın fiyatının artmaya devam edeceğini belirterek, “Yılın sonunda rakamların yüzde 15-20 yukarı çıkacağını ön görüyorum. Yatırımcı altına yatırım yapmadan asla vazgeçmesin sabırla beklesin sonunda kazancını görecektir” dedi.

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Sene başından beri en çok kazandıran altında yükseliş devam ediyor. Kuyumcular Odası Başkanı da yıl sonu tahminini açıkladı.

"Özellikle doların artması dolayısıyla altının destek aldığı dolardır. Ons’un yanında iki taraftan destek aldığı için fiyatlar hep yukarı gidiyor." ifadelerini kullanan Yazıcı şunları kaydetti:

"Bundan sonra da gidebileceğini ön görmekteyiz. Yılın sonunda rakamların yüzde 15-20 yukarıda olacağını ön görüyorum. Esnafımız sezona çok iyi hazırlandı beklentilerimiz üst düzeyde. Özellikle yerli ve yabancı turistin gelmesi düğün sezonunun olması şu ana kadar yüzde 60-80 bandına ulaşabildik. Yüzde yüze henüz daha ulaşamadık, belki önümüzdeki günlerde hareketlilik başlayacaktır. İnşallah sezon sonunu güzel tamamlayacağız.

Geçmiş dönemde altının gramı 100 TL idi. Bir yıl sonra bir toplantıda 250 TL olacak diye söylediğimizde arkadaşlarımızın bize ifadesi bu rakam olur mu? Şimdi gelinen noktaya bakıyoruz o zamanki tarih 2015 bugünkü tarih 2023 altın bin 600 TL olmuş. Önümüzdeki iki yıl içerisinde 2 bin 300 seviyelerini dahi göreceğini ön görmekteyim. Yatırımcı altına yatırım yapmadan asla vazgeçmesin sabırla beklesin sonunda kazancını görecektir” 

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından 1.650 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.710 lira, Cumhuriyet altını da 11.000 liradan satılıyor.

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