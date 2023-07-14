Emekli maaşı kesinleşti! Kök maaşına göre hangi emekli kaç lira maaş alacak? İşte kuruşu kuruşuna hesap...

Yaklaşık 15,5 milyon emeklinin merakla beklediği emekli maaş zammıyla ilgili karar TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Yüzde 25 çok az, 8 bin TL seyyanen zam verelim" teklifi sonrası ümitlenen emekliler, hayal kırıklığına uğradı. Emekliye sadece yüzde 25 zam yapıldı. En düşük emekli maaşı değişmedi. Hangi emekli kaç lira zam alacak? En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? Zamlı maaşlar hangi tarihte yatacak? İşte ayrıntılar...