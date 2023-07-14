Emekli maaşı kesinleşti! Kök maaşına göre hangi emekli kaç lira maaş alacak? İşte kuruşu kuruşuna hesap...
Emekli maaş zammı Meclis'ten geçerek kesinleşti. Buna göre en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olarak kalacak. Kök maaşı 6 bin TL'nin altında olanlar 7 bin 500 TL emekli maaşı almaya devam edecek. Kök maaşı 6 bin TL ve üzerinde olanlar ise maaşlarını yüzde 25 zamlı alacak. Kök maaşı 7.500, 7.750, 8.000, 8.250, 8.500 lira olan emekliler kaç lira maaş alacak? İşte kuruşu kuruşuna hesap...
Yaklaşık 15,5 milyon emeklinin merakla beklediği emekli maaş zammıyla ilgili karar TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Yüzde 25 çok az, 8 bin TL seyyanen zam verelim" teklifi sonrası ümitlenen emekliler, hayal kırıklığına uğradı. Emekliye sadece yüzde 25 zam yapıldı. En düşük emekli maaşı değişmedi. Hangi emekli kaç lira zam alacak? En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? Zamlı maaşlar hangi tarihte yatacak? İşte ayrıntılar...
Muhalefetin önerileri reddedildi
Meclis'te zammı düzenleyen 18. Madde görüşülürken CHP milletvekilleri emekli maaşlarına yüzde 34; Saadet Partisi vekilleri de yüzde 25'in yanı sıra 8 bin 077 lira seyyanen artış önergesi verdi. Önergeler AK Parti oylarıyla reddedildi. MHP, emekli zammı konusunda çekimser kaldı.
Kem ne kadar emekli maaşı alacak?
Emekli milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Beklenen olmadı emeklilerin seyyanen zam isteği TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmedi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerin temmuz zam oranı yüzde 25 olarak TBMM’den geçti. Zam, emeklinin kök maaşına göre yapılacak. Kök maaşı 7 bin 500 liranın altında kalan emekliler yine 7 bin 500 lira almaya devam edecek.
Kök maaşına göre kim?
Kök maaşı 6 bin liranın altında olan emekliler yine en düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 lirayı almaya devam edecekler,