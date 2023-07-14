BIST 6.402
DOLAR 26,18
EURO 29,39
ALTIN 1.645,93
HABER /  DÜNYA

Anaokulunda dehşet! 25 öğrenciyi zehirleyip birini de öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Anaokulunda dehşet! 25 öğrenciyi zehirleyip birini de öldürdü

 Çin’de çocukların yulaf lapasına sodyum nitrat katarak 25 öğrencisini zehirleyerek birini öldüren eski anaokulu öğretmeni idam edildi.

Abone ol

Çin'de Mart 2019'da çalıştığı bir anaokulunda yulaf lapasına sodyum nitrat katarak 25 öğrenciyi zehirleyen, 1 öğrencinin ölümüne yol açan Wang Yun adlı 39 yaşındaki kadın öğretmenin idam edildiğini açıkladı.

Wang’ın başka bir öğretmenle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle çocukları zehirlemek üzere sodyum nitrat satın aldığı, ertesi gün sodyum nitratı çocukların yemeğine kattığı belirtildi.

Ayrıca Wang’ın 2017 yılında yaşadıkları tartışmanın ardından eşini de sodyum nitrat katarak zehirlemeye çalıştığı aktarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Londra Gatwick Havalimanı'nda 950 çalışan 8 günlük greve gidecek!
Londra Gatwick Havalimanı'nda 950 çalışan 8 günlük greve gidecek!
Sıcaklarda artan "samyeli" hastalığını "ala" ile karıştırmayın!
Sıcaklarda artan "samyeli" hastalığını "ala" ile karıştırmayın!
Sirozun tedavisi var mı, sirozun en erken belirtisi nedir?
Sirozun tedavisi var mı, sirozun en erken belirtisi nedir?
İstanbul İhracatçı Birlikleri, ilk yarıda 5 milyar 443 milyon dolarlık ihracat yaptı!
İstanbul İhracatçı Birlikleri, ilk yarıda 5 milyar 443 milyon dolarlık ihracat yaptı!
Adana'da PKK'nın "ateşin çocukları" yapılanmasına operasyon! 6 kişi gözaltında!
Adana'da PKK'nın "ateşin çocukları" yapılanmasına operasyon! 6 kişi gözaltında!
Hatay'da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi!
Hatay'da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi!
Güneydoğu cayır cayır yanıyor! Sıcak hava etkili oluyor!
Güneydoğu cayır cayır yanıyor! Sıcak hava etkili oluyor!
Türkiye Bankalar Birliği Tarım Sektörü Raporu'nu yayımladı
Türkiye Bankalar Birliği Tarım Sektörü Raporu'nu yayımladı
Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Bomba yıl sonu tahmini
Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Bomba yıl sonu tahmini
Dünya Motokros Şampiyonası, Afyonkarahisar'da yapılacak
Dünya Motokros Şampiyonası, Afyonkarahisar'da yapılacak
Levent Gültekin'den 'CHP'de çete var' iddiası: Kemal Bey istese de istifa edemez
Levent Gültekin'den 'CHP'de çete var' iddiası: Kemal Bey istese de istifa edemez
Sakın bu saatlerde denize girmeyin! 44 derece olacak Meteoroloji uzmanı uyardı
Sakın bu saatlerde denize girmeyin! 44 derece olacak Meteoroloji uzmanı uyardı