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Erzurum'da beton pompasının çarptığı yaya ile araç sürücüsü öldü!

Erzurum'da beton pompasının çarptığı yaya ile araç sürücüsü öldü!

Erzurum'un Tortum ilçesinde, beton pompasının çarptığı yaya ile araç sürücüsü öldü.

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D.I. idaresindeki 73 AAB 297 plakalı beton pompası, Oltu-Tortum kara yolu Aksu Mahallesi mevkiinde kontrolünü kaybederek önce bariyerlere ardından da yol kenarında hurda toplayan B.K'ya çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yol kenarında hurda toplayan B.K. kaza yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralan araç sürücüsü D.I. ise kaldırıldığı Tortum Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, trafik akışını kontrollü bir şekilde tek şeritten sağladı.

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