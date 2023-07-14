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Çağrı Şensoy kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Çağrı Şenşoy eşi kim, kiminle evlendi?

Çağrı Şensoy kimdir, aslen nereli, yaşı kaç? Çağrı Şenşoy eşi kim, kiminle evlendi?

ATV'nin fenomen dizileri arasında yerini alan Kuruluş Osman'da rol alan Çağrı Şensoy ile oyuncu Buse Arslan evlendi. Düğünlerine ekip arkadaşları ve sevdikleri tam kadro katıldı. Bu güzel gelişmenin ardından Çağrı Şensoy'un hayatı da merak edildi. Peki kimdir Çağrı Şensoy, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

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ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman dizisinde 'Cerkutay Alp' karakterini oynayan Çağrı Şensoy ile 'Aygül Hatun' karakterine hayat veren Buse Arslan bu akşam evlendi. Ünlü çifti arkadaşları ve ailesi yalnız bırakmadı. Bu güzel haberin ardından birçok kişi Çağrı Şensoy kimdir, araştırmaya başladı. 37 yaşında olan Çağrı Şensoy İstanbul doğumlu. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olan Çağrı Şensoy Beni Affet ve Savaşçı dizilerinde de rol aldı. 

Çağrı Şensoy kimdir?

İlk, orta ve lise hayatı boyunca İstanbul’da yetişmiştir. Ardından yine İstanbul’dan ayrılmayıp İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünden mezun olan başarılı oyuncu, İngilizce ve Almanca konuşma konusunda oldukça iyi. Daha önce pekçok oyunda rol alan oyuncu, ilk dizisi olan Ölüm Çiçekleri adlı televizyon dizisinde adından söz ettirmeyi başarmıştır. Daha önce Kavak Yelleri, Mazi Kalbimde Yaradır, Çakıl Taşları, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi oldukça bilindik dizilerde de rol almıştır.

Savaşçı dizisinde de diziye yeni katılan Beni Affet’in Bahar’ı olan Gaye Turgut Evin’in canlandırdığı Çiğdem Teğmen’i çıldırtan bir karakter olan Kürşat Teğmen seyirciden oyunculuğu ile tam not alacak bir oyuncu.

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