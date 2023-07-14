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Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Hotar'ın makam aracı Togg oldu!

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Hotar'ın makam aracı Togg oldu!

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğünde, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, makam aracı olarak kullanılmaya başlandı.

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Resmi  plakalı 35 DEU 09 plakalı Togg'un hizmete alınması dolayısıyla DEÜ Rektörlük binası önünde program düzenlendi.

Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, tanıtımı gerçekleştirildiği gün sipariş ettikleri aracı teslim almanın haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Hotar, yerli ve milli firmaların eseri Togg'un modern Türkiye'nin bir göstergesi olduğuna dikkati çekti.

Togg'un lansmanı sonrası bazı kişilerin olumsuz paylaşımda bulunduğunu dile getiren Hotar, "Togg'un yürüyüp yürüyemeyeceğine dair çeşitli ifadeler ve hiç yakışmayacak yorumlar yer aldı. Ama biz o günden bugüne yürekten inandık. Bugün de İzmir'de Togg'u teslim almanın gururunu hep beraber yaşıyoruz. Üniversite olarak da yerli ve milli projeleri desteklemeye, bilimsel çalışmaları sürdürmeye kararlıyız." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Hotar aracın anahtarını teslim alarak şoför koltuğuna geçti ve öğrencilerle kısa bir gezintiye çıktı.

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