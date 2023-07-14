Buse Arslan kimdir, kaç yaşında? Kuruluş Osman Aygül Hatun kiminle evlendi, kocası kim?

ATV'nin fenomen dizileri arasında yerini alan Kuruluş Osman'da rol alan Çağrı Şensoy ile oyuncu Buse Arslan evlendi. Düğünlerine ekip arkadaşları ve sevdikleri tam kadro katıldı. Bu güzel gelişmenin ardından Buse Arslan'ın hayatı da merak edildi. Peki kimdir Buse Arslan, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

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ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman dizisinde 'Cerkutay Alp' karakterini oynayan Çağrı Şensoy ile 'Aygül Hatun' karakterine hayat veren Buse Arslan bu akşam evlendi. Ünlü çifti arkadaşları ve ailesi yalnız bırakmadı. Bu güzel haberin ardından birçok kişi Buse Arslan kimdir, araştırmaya başladı. 30 yaşında olan Buse Arslan İstanbul doğumlu. İki evlilik yapan Buse Arslan'ın ilk eşi ise Kazım Akdeniz olmuştur.

Buse Arslan kimdir?

Buse Arslan, 29 Aralık 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Buse Arslan, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirdi. Ardından Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama Oyunculuk Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır.

Oyunculuk kariyerine ilk olarak 2011 yılında yayınlanan Akasya Durağı adlı dizi ile adım atmıştır. Avrupa Avrupa, Yalan Dünya, Benim Hala Umudum Var, Bizim Okul, Kertenkele, Kocamın Ailesi ve Aşk Yalanı Sever isimli dizilerde rol almıştır.

2016 yılından beri iş adamı Kazım Akdeniz ile evli olan Buse Arslan, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Aygül Hatun karakterine hayat vermektedir. Buse Arslan, 1.68 metre boyunda, 55 kilo ve Oğlak burcudur.

Buse Arslan dizileri

Buse Arslan'ın oynadığı film ve diziler:

2019 – Kuruluş Osman (Aygül) (TV Dizisi)

2018 – Kocaman Ailem (Berrak) (TV Dizisi)

2016 – Kertenkele Yeniden Doğuş (Didem) (TV Dizisi)

2016 – Aşk Yalanı Sever (Perihan) (TV Dizisi)

2014-2015 – Kocamın Ailesi (Gülay) (TV Dizisi)

2013 – Bizim Okul (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2013 – Benim Hala Umudum Var (Beril) (TV Dizisi)

2012 – Yalan Dünya (TV Dizisi)

2012 – Avrupa Avrupa (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2011 – Akasya Durağı (TV Dizisi)